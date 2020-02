Desconoce AMLO investigación contra Enrique Peña Nieto

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no cuenta con información sobre la existencia de una investigación sobre el ex presidente Enrique Peña Nieto por presuntos actos de corrupción en Pemex.

Esto luego de la información que saliera a la luz este miércoles en el periódico estadounidense The Wall Street Journal. En conferencia de prensa recalcó que su gobierno no presentará ninguna denuncia contra ex mandatarios, pero si los ciudadanos reúnen las firmas necesarias para que sean juzgados, sí lo haría.

G.R