Desconoce alcalde capitalino criticas al escenario flotante

Alejandro Navarro manifestó que el proyecto fue retomado luego de 40 años y se hizo sin costo algunos, pero que si se desea se puede invertir en este espacio y no en la presa

María Espino

Guanajuato.- El alcalde capitalino manifestó que desconoce las críticas que se han hecho al escenario flotante, pero que si la gente lo desea se puede construir uno nuevo con una gran inversión.

Luego de las críticas qué la ciudadanía ha hecho del escenario flotante en la Presa de la Olla que se construyó por parte del gobierno municipal, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña dijo que a él no le han dicho nada y subrayó que pueden o no ver el lado positivo de una acción qué sé retomo luego de más de 40 años de que fue eliminado y no costo un solo peso porque los materiales los consiguieron por parte de la dirección de Cultura.

Además comentó que al menos los comentarios que a él le han hecho sobre el escenario flotante son buenos y ven con buenos ojos qué lo haya retomado.

Dijo que para saber la opinión de la gente que llegue a las fiestas a la Presa de la Olla, quizás esta tarde él mismo hará una encuesta para preguntar su opinión sobre el escenario flotante y si quieren uno más caro, pues se los hace en lugar de gastar en prensa se invierte en un mejor escenario.

