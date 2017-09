Desconfía regidor del Partido Verde sobre el trabajo de Daniel Campos

“Hemos pedido que el proyecto de ‘Ruta Segura’ no lo toque Desarrollo Social de manera directa, porque termina politizándolo”, dijo el regidor del PVEM

Daniel Vilches

LEÓN, Gto.- Sergio Contreras, regidor del PVEM en el Ayuntamiento rechazó que la Dirección de Desarrollo Humano tenga en sus manos en el programa ‘Ruta Segura’ pues no confía en las gestiones de su titular, Daniel Campos Lango.

“Hemos pedido que el proyecto de ‘Ruta Segura’ no lo toque Desarrollo Social de manera directa, porque termina politizándolo, hemos visto que desgraciadamente el trabajo de Desarrollo social ha sido electorero y que lejos de buscar el bienestar de la ciudadanía, busca beneficiar al panismo y así lo ha expresado él (Daniel Campos), entonces ¿Qué confianza me puede dar que un director que debe de ser incluyente, únicamente se focaliza en los temas políticos? (…) Yo no confío en el trabajo de Daniel Campos, lo he externado sin tapujo”, expresó.

En este programa participará la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección de Movilidad, Obra Pública, Gestión Ambiental, Innovación y Desarrollo Humano.

Seguridad para trasbordar

El programa tiene como objetivo que el trayecto que tome el ciudadano para trasbordar en el transporte público, sea seguro, sobre todo en las colonias de los polígonos de pobreza y donde haya una mayor tasa de índices delictivos. Además, en el programa se incluye pavimentación de calles, alumbrado público, áreas verdes, presencia policiaca y botones de pánico. El programa piloto de ‘Ruta Segura’ arrancará en la colonia Eyupol en los próximos meses y aún están en análisis nueve colonias más para su implementación.