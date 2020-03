Descarta SEG suspensión de clases por el coronavirus

Lulú Vázquez

Guanajuato.- Aunque hasta el momento se descarta la suspensión de clases en la entidad a consecuencia del coronavirus, la titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), Yoloxóchilt Bustamante Diez afirmó que se prevé que en caso de llegar a esta medida urgente se podrían reponer las actividades a través de internet o por medio de la televisión.

La funcionaria estatal informó que por el momento se dio la instrucción de colocar filtros en las entradas de todas las escuelas para evitar que los niños que presenten algún tipo de enfermedad en las vías respiratorias ingresen a la escuela.

“Hasta ahorita no tenemos informes de niños que hayan sido regresados por situaciones drásticas, pero esto es anticiparnos un poco, porque como no tenemos un caso comprobado todavía es presumible que no haya ningún niño contagiado. Ahorita lo que deben tener son los resfríos normales, la gripe normal, esos se van a regresar con normalidad, cualquier niño que se detectara con síntomas que semejen al problema del coronavirus se tiene que hacer el protocolo de avisar a la autoridad sanitaria, avisar a los padres y ver que se le tome la muestra”.

Bustamante señaló que de acuerdo con los protocolos si en una escuela se tiene entre el 10 y 30% de la población afectada, se pueden seguir con las autoridades, pero si se acercan a ese 30%, las clases tendrán que suspenderse.

Acotó que los directivos de los planteles educativos deben estar al pendiente de identificar a los niños que incluso tengan ‘catarro’ y las maestras atentas a que todos los niños se laven las manos, especialmente al concluir el recreo.

RC