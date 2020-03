Descartan suspender actividades en la industria y guarderías por Covid-19 en el estado

Anna Maciel

Irapuato.- Hasta el 20 de marzo, algunas líneas de transporte podrían definir si tendrán que cancelar algunos viajes a zonas de México y líneas que llegan también a la frontera con Estados Unidos, así lo informaron gerentes de líneas como Primera Plus y Estrella Blanca.

Al menos en la Central de Autobuses de Irapuato ya han puesto mayores precauciones que la semana pasada, entre ellos gel antibacterial y folletos sobre el Covid-19, sin embargo, el flujo de personas que entran y salen se ha ‘agudizado’ en la última semana, explicó personal de taquilla.

“Hasta el momento estamos trabajando normalmente, en estas semanas nos van a dar indicaciones de cómo se va a trabajar después del 20 (de marzo), ya que muchas personas salen de vacaciones, si vamos a cancelar las corridas, tenemos corridas hacia la frontera o playas como Acapulco, pero no se ha decidido sí se van a cancelar o no”, manifestó Noé Bendallo, gerente de la línea Estrella Blanca.

Será por redes sociales

Informaron que será a través de las redes sociales en donde mantendrán informados a todos los usuarios que piensan viajar, a fin de darles a conocer si es que se tomarán medidas extremas de cancelación. Indicaron que mucho de ello dependerá también de la demanda de personas que tengan en la siguiente semana.

“Algunos viajes tendríamos uno o dos a ciertos destinos, todo depende de cómo se comporte el movimiento de la gente, de si viaja o no viaja, de si la gente se queda o no en su casa. Por lo regular los más concurridos son los destinos de playa en esta época y hasta el fin pasado aún teníamos mucha afluencia de personas saliendo”, informó el gerente de la línea Primera Plus.