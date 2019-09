Descartan reforzar la seguridad en Apaseo el Alto a pesar de asesinato de regidor

Según señala Sophia Huett el municipio no ha cumplido ciertos compromisos en materia de seguridad, afirma que del estado es quien menos avance tiene

Lulú Vázquez

Guanajuato.- Tras el asesinato del regidor de Morena en Apaseo el Alto, Francisco García Ramírez el gobierno del estado no reforzará la seguridad en el municipio en virtud de que los hechos no se derivaron de un problema de inseguridad sino que de forma particular había un objetivo de algún grupo delincuencial, informó la Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad Ciudadana, Sophia Huett López.

Mencionó que en estos momentos no se descarta ninguna línea de investigación al tratarse de un servidor público por lo que se investiga su entorno privado y público.

Precisó que sobre si estaba incluido en una carpeta de investigación o no, no se puede dar información, no obstante señaló que el caso podría estar vinculado con el asesinato del director de Tránsito, así como el director de Fiscalización.

Los hechos se registraron la noche del martes, cuando el regidor Francisco García Ramírez fue asesinado mientras viajaba a bordo de su vehículo a pocos metros de la presidencia municipal; Huett confirmó que viajaba con una mujer quien resultó lesionada.

Además señaló que como gobierno del estado no tendría que reforzar la seguridad de Apaseo el Alto en virtud de que hay compromisos en materia de seguridad que no ha cumplido “se trata de uno de los municipios que se encuentra en la parte baja del cumplimiento, si hacemos el ranking de todos los municipios no salen bien librados, son de los municipios que tienen menor avance y por ello en el contexto en el que estamos hace evidente cual es la responsabilidad de cada ámbito de gobierno”.

Al cuestionarla si ante estos homicidios estaría en riesgo la alcaldesa, María del Carmen Ortiz Terrazas, Sophia Huett aseguró que de ser así, tendrá todo el apoyo de gobierno del estado, “cuenten con que gobierno del estado ya habrá establecido comunicación de manera directa, no quiero dar información más allá de la que se pueda proporcionar de manera pública, pero si ese es el caso cuenten con que ya hay comunicación siempre y cuando de parte de la alcaldesa haya esta disposición a colaborar y sobre todo en un actuar institucional”.

