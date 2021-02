Gilberto Navarro

Guanajuato.- El regidor Carlos Chávez, presidente de la comisión de Desarrollo Urbano, reconoció que probablemente no haya tiempo para poder tener el Plan Municipal de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial en esta administración.

El edil señaló que este tema aún no llega a la comisión que preside, y una vez que se tenga en dicha junta, se tendrá que hacer un fuerte trabajo de cabildeo, para poder llegar a un acuerdo sobre la aprobación de un PMDUOET actualizado.

“Todavía no sesiona la comisión de Desarrollo Urbano, no hay los consensos necesarios para poderlo sacar, no tendría ningún caso subir algo a Ayuntamiento que no tenga al menos 10 votos para que desde el inicio sea un instrumento que llegue a buen puerto”.

Afirmó que la falta de consenso en este tema, gira en torno a cómo se tiene que abordar el PMDUOET en la comisión y las facultades que tendría el documento.

Otro de los temas que dificultan la aprobación del PMDUOET, es que quedan pocos meses para que culmine la presente administración municipal y se renueve el Ayuntamiento en octubre próximo.

Carlos Chávez, sostuvo que los plazos que establece la ley hacen virtualmente imposible que en esta administración se apruebe y entre en vigor el nuevo PMDUOET, sin embargo, dejarían todo listo para que la siguiente administración le dé seguimiento.

“Yo creo que de todos modos ya nos iríamos hasta la próxima administración, dejar completo el proceso para que llegue la próxima administración y tome la decisión correspondiente, lo veo muy complicado por los tiempos, reiniciar de cero implica dos procesos que por más que aceleres, son de ley, uno la consulta pública que son 45 días, y otro que es la revisión del IPLANEG que son otros 45 días y además son hábiles, estamos hablando de 90 días hábiles”.

Señaló que precisamente para evitar este tipo de situaciones y el riesgo de perder recursos como los del Fondo Metropolitano, que exigen un PMDUOET actualizado, es que se buscaba que se aprobara desde agosto del año pasado.