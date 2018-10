Descartan presencia militar en Celaya e Irapuato

Juan José González González y Ricardo Ortiz rechazaron la idea de la presencia de la marina en ninguno de los municipios, no obstante, se vio una unidad presente en una de las avenidas

Roberto Lira / Nayeli García

Celaya / Irapuato.- Tanto el secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Juan José González González, como el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, señalaron que no solicitarán la presencia de la Marina en ninguno de ambos municipios; sin embrago, al menos en el primero de ellos ayer lunes se vio una unidad de la Semar por el bulevar Adolfo López Mateos.

“Como ya lo he manifestado en otras ocasiones, una de las estrategias es la coordinación interinstitucional y habremos de estar sentados con todas las autoridades. En este momento no se están llevando tareas en conjunto con esa dependencia, pero eso no quiere decir que de alguna manera se mantenga una coordinación”, dijo González González.

Asimismo, señaló que la decisión de operar directamente en Celaya es de la propia Marina y no del Municipio.

Por su parte la alcaldesa celayense, Elvira Paniagua Rodríguez, indicó que todavía no ha habido ningún acercamiento con la Marina; sin embargo, si deciden realizar operativos en el municipio serán bienvenidos.

“Si hay la posibilidad, bienvenida. Yo no tengo mayor empacho; al contrario, estamos hablando de mayor presencia de cuerpos de seguridad, yo creo que eso a todos nos ayuda, inhibe también a los que andan por otros lados”.

Ortiz no la pedirá

Por su lado, el alcalde fresero, Ricardo Ortiz, dijo que en el Irapuato no se solicitará la presencia de la Marina, pues sólo se requiere una buena organización entre los tres niveles de gobierno y el Ejército para distribuir la carga de trabajo y se puedan blindar las fronteras por parte del Ejército Mexicano.

Consideró que en Apaseo el Alto la situación es más delicada, y mencionó que la intervención de la Marina ahí podría crear un ‘efecto cucharacha’ y (la delincuencia) expandirse a otros municipios, por lo que urgió a que se atiendan los delitos de forma integral y como parte de un trabajo en todo el estado.

*EZM