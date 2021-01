Jessica de la Cruz

León.- Las autoridades municipales de la ciudad de León han determinado que no se coloquen los comerciantes ambulantes para el festejo del día 12 de enero, ya que en días pasados, como el 5 de enero, la ciudadanía no respetó las medidas sanitarias y la situación estuvo a punto de salir de control, además lo que se busca es que no haya mayor número de personas contagiadas del Covid-19, por lo que no habrá permisos para los ambulantes.

El titular de Comercio y Consumo, Fabricio Ibarra comentó que los 400 permisos que se otorgan a los comerciantes ambulantes para que se coloquen en la calle Álvaro Obregón no se darán este año, debido a que son muchos los comerciantes entre fotógrafos, puestos de comida, souvenirs, juegos mecánicos y otros artículos.

El pasado 5 de enero la cifra de comerciantes a los que se les dio un permiso para instalarse en la calle Ignacio Comonfort fue menor y la ciudadanía no respetó ni medidas sanitarias y tampoco protocolos para evitar un mayor número de contagios.

“Es el 12 de enero se celebra la festividad y en este momento te puedo decir que no está autorizado y no creo Salud la libere, porque no nada más es el comercio, es la festividad religiosa, entonces van muchas personas que llevan a sus niños y hace un crecimiento exponencial, todavía más fuerte. Porque van niños”, dijo.

El funcionario municipal agregó que a todas aquellas personas que le han cuestionado si habrá permisos para la próxima festividad del 12 de enero éste les ha señalado que no, porque este festejo de los feligreses católicos también se celebra en la calle Leona Vicario, pero, ahí son cuatro días de fiesta y tampoco hay una autorización para que se lleve a cabo.

EZM