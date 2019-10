Descartan parar Liga MX por caso de Veracruz

Ante la falta de pagos a los jugadores de los tiburones la federación indica que no puede actuar si no hay denuncias por parte de los deportistas afectados

Notimex

México.- El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa, descartó que exista la posibilidad de que se pare la liga por el problema de pagos en el equipo de Veracruz.

“No existe ningún temor, creo que al contrario, hoy más que nunca se está trabajando para que cualquier cuestión que existe con los jugadores se cumpla y que todos los clubes y jugadores puedan convivir de forma ordenada, en todas las ramas afiliadas a la Federación Mexicana de Futbol haremos todo lo que esté en nuestras manos”, dijo.

En entrevista, el dirigente indicó que tampoco pueden tomar cartas en el asunto si no existen denuncias por parte de los elementos del cuadro “escualo”.

“Lo que sí quiero enfatizar es que si no existe ninguna controversia, la comisión no puede emitir ningún juicio, ni la Liga MX ni la Federación podemos ayudar, por eso estamos intentando acercarnos a los jugadores y el club y poner las herramientas que en el pasado se han demostrado muy positivas para la industria”, apuntó.

Deseó que “en caso de que existan adeudos, los jugadores lo mencionen de una forma adecuada y se sigua el proceso de pruebas para que la Comisión de Controversias pueda dictaminar”.

“¿Cómo vamos a poder resolver algo si no tenemos las pruebas? Por eso llevamos a la Comisión de Controversias a Veracruz, porque el primer paso es reconocer la controversia, el segundo es que se le indica a las dos partes presentar las pruebas y el tercer paso es la resolución de la controversia. La controversia no se puede resolver por sí sola”, estableció.

Respecto a una posible desafiliación de los Tiburones Rojos, explicó que esa no es la advertencia por parte de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), sino que existen otro tipo de sanciones.

“La advertencia de la FIFA con el Veracruz no es de desafiliación, hay una prohibición en este momento a la transacción de jugadores de aquí hasta que se paguen los adeudos relacionados con el jugador Matías Cahais, la FIFA es muy clara y mientras no pague los adeudos el club Veracruz no puede ni prestar ni comprar jugadores”, acotó.

De Luisa explicó que se invitó a la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro) a que acompañaran a Víctor Garza, titular de la Comisión de Controversias a Veracruz para recibir las quejas de los jugadores, pero que no atendieron la invitación.

“En este caso les informamos, los invitamos a que estuvieran presentes en Veracruz, la decisión de su presidente Álvaro Ortiz fue no estar en Veracruz y esperar a ver lo que está pasando, cosa que respetamos”, sentenció.

El federativo fue entrevistado al término de la presentación de la empresa de telecomunicaciones AT&T como patrocinadora de la Selección Nacional de Futbol por los próximos ocho años.

RC

Comentarios

Comentarios