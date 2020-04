Descartan hallazgo de restos humanos en Orduña de Abajo

Redacción

Comonfort.- Tras un reporte realizado al 911 por vecinos de la comunidad de Orduña de Abajo, donde informaban que de bolsas negras al interior de un pozo en desuso, personal de Protección Civil descartó el hallazgo de dos cuerpos desmembrados como se difundió a través de redes sociales y medios informativos.

La llamada se recibió a la 1:30 de la tarde del lunes a la central de emergencias, que fue atendida primeramente por elementos de Seguridad Pública, que acudieron a la zona conocida como el “Callejón Ancho” se percataron que las bolsas se encontraban cerca de 40 metros al interior de la cavidad, por lo que solicitaron el apoyo de la corporación de Protección Civil de Comonfort.

Pasadas las 6 de la noche y luego de la intervención de Bomberos Comonfort y rescatistas de San Miguel de Allende, quienes extrajeron dos bolsas negras con basura y piedras en su interior con la ayuda de equipo especializado para la sustracción de objetos, donde Agentes en Investigación Criminal, descartaron la presencia de cadáveres sin necesidad de una indagatoria mayor retirándose del lugar.

Lo anterior fue confirmado por el Director de Protección Civil Municipal, José Luis Espinoza Pallares, quien recomendó a la población verificar la información que circula en redes sociales y no alarmar a la población.

“Tenemos varios reportes falsos por medio de redes sociales y la gente no investiga si se trata de noticias verdaderas, la recomendación es no alarmarse, no contribuir a la desinformación y verificar por medios oficiales”

Finalmente agradeció el apoyo de las corporaciones que participaron en la extracción, destacando que fueron 18 elementos los desplazados para descartar la posibilidad de restos humanos.