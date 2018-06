Descartan guanajuatenses entre los niños retenidos por Estados Unidos

Se tiene el registro que son al menos 27 menores mexicanos que se encuentran separados de sus padres y custodiados por las autoridades norteamericanas

Luz Zárate

Celaya.- De los 2 mil 300 niños que fueron separados de sus padres en Estados Unidos sólo 27 son mexicanos, al momento no existe ningún guanajuatense en la lista de infantes retenidos.

La Directora del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense, Susana Guerra Vallejo, señaló que aparentemente no existe ningún menor oriundo de Guanajuato en la lista que manejan los consulados y la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no lo puede descartar al 100 por ciento debido a que no existe una manera ordenada de registro de los menores.

La funcionaria estatal señaló que se tiene “un enlace en Texas” que tiene la encomienda de rastrear si alguno de los niños detenidos es guanajuatense.

“Dentro de las cifras de los niños que están siendo detenidos en frontera no hemos tenido de parte de la Secretaría de Relaciones exteriores y los consulados la notificación de que alguno de los niños sea guanajuatense, tenemos nuestra oficina de Enlace que es la señora Guadalupe que trabaja de manera permanente y que está visitando los albergues. Ha sido difícil detectar el origen de los niños porque no lo tienen preparado por listas, que nos puedan decir cuántos son de cada uno de los estados. Ha sido complicado, se está pidiendo a los consulados que son quienes tienen acceso a estos centros, que pidan y exijan la entrada a estos centros para poder ubicar cuántos son de cada estado”, manifestó.

La titular del Instituto de Atención al Migrante destacó que en su mayoría son niños centroamericanos y sólo un 1 % son mexicanos.

“Lo único que nos dicen es que la mayor parte son niños centroamericanos y que el 1% corresponde a niños mexicanos, hablaban de 27 niños mexicanos de los cuales ya todos se han logrado repatriar con sus familiares a sus lugares de origen.

Parece que quedan 7 niños mexicanos y sigo diciendo que son mexicanos porque aún no nos logran decir con exactitud, con la veracidad que se requiere en estos casos de qué estados son, para implementar los programas de apoyo para este tipo de casos para poder repatriar menores a nuestro estado”, señaló.

Susana Guerra Vallejo, señaló que el Gobierno de Guanajuato se suma al rechazo de las recientes políticas migratorias de Estados Unidos y del presidente Donald Trump, y apoya la iniciativa de llevar al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el caso de los niños migrantes que son separados de sus familias por autoridades norteamericanas.

Señaló que no se puede criminalizar a los inmigrantes y menos aceptar la estrategia de separar de sus hijos a los padres que han entrado a un país de forma irregular.

Según datos oficiales, cerca de 2 000 menores inmigrantes han sido separados de sus familias en la frontera con México en tan solo seis semanas por la aplicación de la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno estadounidense.

“Al igual que otros estados y que el Gobierno Federal, Guanajuato se siente indignado y se ha sumado a todas las declaraciones internacionales y el Gobierno Federal para protestar la forma como se están llevando a cabo estas deportaciones, que a todas luces nos parecen violatorias de los derechos humanos de las familias y de los niños. La Federación ha tratado de encontrar dialogo para acabar con esto y sobre todo lograr la presión internacional para que de alguna manera el Gobierno de la administración de Trump pueda tener una política de mucho mayor tolerancia, pero ya vemos en los medios que ha declarado de manera tajante que así van a ser las cosas y una política de cero tolerancia”, dijo.

Señaló que se está trabajando con los delegados para exhortar a los guanajuatenses a no cruzar de manera ilegal por las consecuencias que se están presentando.

En lo que va del año se han deportado a 3 mil 870 guanajuatenses, de los cuales 3 mil 704 son hombres y 116 son mujeres. Aunque cabe destacar que en el mismo periodo del presente año contra el 2017, se ha deportado al doble de guanajuatenses.

