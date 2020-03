Descartan de momento casos de coronavirus por contagio en Guanajuato

Jazmín Castro

León.- La presidenta de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Helen Anaya Sanromán, anunció que cuentan con un decálogo en materia de salud para que se aplique en el sector servicios.

Dijo que sostendrán de manera simultánea una rueda de prensa las 80 delegaciones a nivel nacional, para anunciar este decálogo por el tema de salud.

“La Canirac está muy preocupada. Ya hay un decálogo de medidas que nosotros a nivel nacional las vamos adoptar, mañana (hoy) todos vamos a estar en sintonía con el mismo tema con relación con los protocolos que vamos a seguir como industria para abatir o contrarrestar esta enfermedad (COVOD19)”, explicó.

Aclaró que no han tenido ningún impacto negativo en el sector de alimentos y servicios, pero el protocolo incluye reforzar las medidas de higiene, como ejemplo, señaló que cubiertos que no han sido utilizados, se regresan al anaquel, está vez, tendrán que ser lavados, “por seguridad de los clientes se van a lavar estén o no utilizados”, comentó.

Por otro lado, aseguró que están preparados para el evento del Rally Guanajuato 2020, y aseguró que el sector no se vislumbra con afectaciones por el tema del COVID19.