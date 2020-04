Descartan condonaciones en el pago de agua

Anna Maciel

Irapuato.- En la fila para adquirir un apoyo de gobierno de Irapuato, se encuentran comerciantes, madres solteras, trabajadores de ferias, todas ellas desesperadas por recibir una buena noticia de ser favorecidos con algún apoyo, en espera de que acabe la pesadilla del Covid-19.

Como en el caso de Juan Carlos de la colonia Las Liebres, quien desde hace un mes se quedó sin actividad, ya que él se dedica a poner su puesto de tiro al blanco en las ferias de los municipios, y con la cancelación de los eventos públicos no ha podido recibir ingresos por su trabajo.

“Tengo dos bebés que dependen de mí, una de dos años y dos meses de embarazo mi esposa, tengo un puesto de rifles que pongo en las fiestas, y todos están parando eventos y fiestas, esa es mi fuente de trabajo y de eso me mantengo a mí y mi familia. Primero dijeron que sería solo un mes parado, pero yo creo que ya vamos para los dos meses de esto, lo que tenemos ahorrado ya se nos está acabando”, comentó Juan Carlos, de 24 años.

“Actitud positiva”

Al igual que él, en la fila algunos irapuatenses expresan estar en busca de una despensa, señalan han acudido ya también a los programas de empleo temporal, otros de ellos como Georgina Elizabeth que se dedican al comercio, dicen que han salido todos los días de manera normal a trabajar pues no tiene de otra.

“Pues yo no tomo las medidas, nomás tengo una buena actitud positiva y me salgo a trabajar, yo vendo en los tianguis y soy mamá soltera, tengo tres niños el más grande tiene seis años, ellos son los que me motivan para seguir saliendo todos los días, igual hoy fui a pedir empleo temporal, di mis datos y quedaron llamarme pronto”, concluyó.

Se expone por su familia

Para llevar el sustento a su familia, desde que inició la emergencia sanitaria para prevenir contagios por Covid-19, Juan Garza expone su salud y la de los suyos. En su triciclo vende por las colonias garbanzos y cacahuates cocidos, su jornada laboral llega a terminar hasta las 23:00 horas para conseguir al menos 300 pesos.

“Si ha afectado lo del coronavirus, antes trabajaba en el centro, en la plaza Miguel Hidalgo, pero nos quitaron de ahí y tenemos que seguir haciendo la lucha”, platicó Juan Garza, comerciante de cacahuates y garbanzos cocidos.

Aunque quisiera cumplir con el aislamiento, Juan no puede desatender sus obligaciones como padre y el proveedor de sus 3 hijos y esposa.

Diariamente alista su triciclo, con los garbanzos, cacahuates, limones, sal, salsa y bolsas.