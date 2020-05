Descartan autoridades retorno masivo de migrantes al estado por el Covid-19

Cuca Domínguez

Salamanca.- Ángel Calderón, subsecretario de la Secretaría del Migrante, descartó que haya regreso masivo de migrantes a sus lugares de origen en Guanajuato, por el Covid-19, dijo que “ellos como nosotros están enfrentando la pandemia acatando las indicaciones de las autoridades y en espera que se reactiven los sectores productivos para volver a trabajar”.

“Tengo contacto con la gente radicada por allá y tanto hay restricciones en la Unión Americana como en Guanajuato, igual están esperando que las cosas regresen a la normalidad, incluso los paisanos siguen enviando remesas a sus familias acá y allá no están solos, se les está brindando ayuda.

La pandemia llegó cuando la pandemia escasea en EE. UU., pero hacemos la declaración de ingresos del 15 de enero al 15 de abril y recibimos un reembolso y con este recurso la gente está aguantando allá en Estados Unidos; además de los recursos que en apoyos se les está entregando; por ello es que los paisanos allá están en espera de que la situación mejore”, precisó.

Incluso dijo que tiene información de las autoridades de la zona de California, quienes han garantizado que no habrá gente desalojada por no pagar la renta, que el gobierno está trabajando en el tema; las personas que rentan además están entendiendo la situación y en algunos casos no está cobrando la renta; lo mismo pasa con las bodegas de las empresas, “los dueños dicen, ustedes ganan, yo gano; ustedes pierden, yo pierdo; no hay problema de que en este momento no se pueda pagar la renta de las bodegas”, dijo.

Incluso hay gente, activistas que están llevando comida a domicilio si la gente no tiene vehículo; si estás en cuarentena y no te dejan salir, hay voluntarios que llegan y entregan el alimento a las familias, por lo que de alguna forma u otra se respetan las indicaciones de los expertos sobre este tema.

Dan despensas a familias de migrantes

La oficina de Pasaportes, Atención a Migrantes y sus familias, entregó 72 paquetes de apoyos alimentarios a migrantes vueltos a casa en periodo de Covid.

Estos paquetes de alimentos son resultado del trabajo coordinado entre el gobierno municipal con el DIF estatal y la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional.

La subsecretaria, Susana Guerra Vallejo, entregó en la oficina de Pasaportes, Atención al Migrante y sus Familias los 72 paquetes, como una primera fase de entrega emergente a las familias más vulnerables.

En la zona noreste de Guanajuato, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo son los municipios con más presencia de connacionales en Estados Unidos y, por ende, con mayor movimiento migratorio, por ello la importancia de atender a estas familias sanmiguelenses; en el estado, en total entregarán 50 mil paquetes.