Descartan asesinato de regidores tenga que ver con su cargo

María Espino

Guanajuato.- El asesinato de los regidores, uno de Morena de Apaseo el Alto y otro del PAN en Comonfort, son el resultado de temas particulares y personales, aseguró la Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad ciudadana en el Estado de Guanajuato Sophia Huett López, quien sostuvo que el ataque perpetrado no se atribuye a la función que en vida desempeñaban como servidores públicos.

Se trata de Francisco García Ramirez, quien era regidor por morena en el Ayuntamiento de Apaseo el Alto y de José Luis Saucillo Méndez, que era edil en Comonfort

“Sobre el tema de los regidores ultimados en los últimos dos días, como lo he comentado en diversos espacios se requiere el análisis de por qué ocurrió, de si es atribuible a su función como servidor o atribuible a sus labores de su persona, particularmente estos dos casos, sin entrar en detalles propios de la investigación; lo que si podemos ir entendiendo es que no se trata de condiciones de seguridad pública, sino de condiciones personales de cada uno de los servidores, es decir temas particulares y personales”.

Aunque no quiso entrar en detalles por haber una investigación en proceso, Huett manifestó que de los dos ediles ejecutados “uno era poquito bueno y el otro no tanto”, no refirió nombres.

“Hemos tenido ocasiones difíciles con servidores públicos con labores dedicadas al tema de seguridad (…) son hombres y mujeres, que están dedicando su vida para proteger y servir a alguien más”, así se expresó Huett sobre los policías que han perdido la vida en el cumplimento de su deber, sin embargo reiteró que los ediles no se relaciona con su trabajo en la función pública.

