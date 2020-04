Descartan anomalías en tala de Villas de Irapuato

Nancy Venegas

Irapuato.- La actualización del padrón de comerciantes registra un avance del 80 %. Gabriela Aguirre Macías, directora de Mercados, dijo que para atender la contingencia por Covid-19, las acciones se frenaron, pero garantizó que en este año, se regularizará a comerciantes de mercados, plaza del comercio, tianguis y semifijos.

“Llevamos un avance del 80% nos paramos por la contingencia para darle pauta a este tema, pero esperamos por terminar para tener un padrón adecuado porque entendemos la situación de los comerciantes, entendemos la indicación del señor presidente como lo hemos venido trabajando de dar las condiciones necesarias solidarizarnos, ver la situación, pero también lo más importante es que se observen las medidas que hay al orden, el respeto a los reglamentos”, dijo Aguirre Macías.

Sin precisar cifras, la directora de mercados adelantó que detectaron locales y mesas desocupadas en los mercados, algunos de estos espacios no operan desde hace varios años y lo que se busca es reactivarlos en cuanto termine la contingencia sanitaria por coronavirus.

“Ya conteniendo el padrón actualizado nos va generando que la gente se vaya acercando, hasta cuándo tengamos el padrón total podemos establecer cómo le vamos a hacer. Todo debe ser de alguna manera con un orden para que de alguna forma se refleje en la ciudadanía como debe ser los espacios por abrir”

Explicó que los trámites para la apertura de espacios comerciales e incluso la rehabilitación se agilizaron.

“Si es alguna remodelación y no se afecta ninguna otra cuestión hacia el interior lo pueden hacer, si es una remodelación mayor tiene que ir con un dictamen de Obras Públicas, también nos contestan sobre todo tratándose de mercados si no hay otra situación un cambio de giros se consulta con los representantes que no hay afectación, a los comerciantes se les pide que nos apoyen con sus pagos porque de por si la situación es difícil, necesitamos también estar en orden en ese sentido”.

LC