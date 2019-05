Descartan abandonar el partido

Alejandra Molina y el exregidor Luis Sierra Santoyo, del PRD, aseguran que y el exregidor Luis Sierra Santoyo; comentaron que se sienten felices en su partido y por el momento se quedarán

Onofre Lujano

Acámbaro.- La regidora Alejandra Molina y el exregidor Luis Sierra Santoyo, ambos militantes del PRD en Acámbaro, aseguraron que no seguirán los pasos de Hugo Estefanía Monroy, exalcalde de Cortazar, quien se deslindó del partido junto con otros 60 correligionarios.

Alejandra Molina externó que este tema se ha analizado entre perredistas y “consideramos que en Cortazar los que anunciaron su salida, tendrán sus motivos y en nuestro caso como parte de nueva izquierda, nos mantenemos en el partido del PRD”.

Insistió que sus motivos personales y de grupo tendrán, “queremos ser respetuosos de cada pensamiento por parte de quienes manifestaron esta decisión y recordemos que son de otra corriente al interior del PRD y son libres en su accionar político; por nuestra parte nos mantenemos firmes en nuestro partido”, dijo.

… por ahora

Por su parte, el exregidor Luis Sierra Santoyo, quien es de la expresión a la que pertenecía Hugo Estefanía, como es ADN, refirió que tampoco abandonará el partido, por lo menos en este momento.

Dijo que en Acámbaro existe un grupo que él encabeza y “ya conversamos para tomar la determinación de qué hacíamos y coincidimos que permanecemos dentro del PRD”.

“Estoy agradecido con el PRD y no tengo ningún motivo ni causa por la cual me vaya, quizás en un futuro por lo que está pasando con el partido a nivel nacional es preocupante (…) en su momento habrá que analizarlo y tomar una definición y sobre todo que Acámbaro sigue siendo un bastión del PRD y no son las mismas condiciones que existen en Cortazar, Valle de Santiago y otros municipios”, señaló el exedil.