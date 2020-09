Descarta subsecretario fallas en canje de placas

Fernando Velázquez

León.- El subsecretario de Finanzas, Inversión y Administración de Guanajuato, Edmundo Soto Torres descartó que el sistema para el canje de placas haya presentado fallas en su primer día de operaciones.

Señaló lo anterior luego de las aglomeraciones de ciudadanos que se presentaron en lugares como Galerías Las Torres o el Centro de Gobierno, en la colonia Delta.

En conferencia de prensa, el funcionario atribuyó estos tumultos a la presencia de personas que acudieron a solicitar información o que no tenían cita para llevar a cabo el trámite, cuando el objetivo es que a las oficinas exclusivamente vayan quienes van a cambiar sus placas.

Por si no lo viste:

Reiteró que el sistema no se cayó ni presentó falla alguna; “Fue algo que nos comentaron en algunos casos, la verdad es que no, el sistema estuvo operando, tenemos algunas áreas de oportunidad, pero el sistema estuvo operando normal; de hecho, el reporte que tenemos ahorita de los centros de canje es que ya no existen aglomeraciones y ya están atendiéndose al 100% las citas registradas para hoy”, dijo.

Añadió que hasta el momento se han recibido 70 mil 574 solicitudes para el canje de placas, de las cuales el 88.5% ya están programadas con cita, y el resto están pendientes de validar la documentación o fueron rechazadas por incumplir los requisitos.

La Secretaría de Finanzas cuenta con 54 puntos para llevar a cabo este trámite, que se lleva a cabo exclusivamente con previa cita, y la mayoría de ellos opera de lunes a sábado, de 8:00 a 20:00 horas.

Replantear el programa

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos manifestó que si el sistema para realizar el replaqueo presenta fallas o no cumple con las expectativas, el programa para realizar este trámite debe ser revaluado.

Apuntó que lo mínimo que debe garantizar la Secretaría de Finanzas, al obligar a los ciudadanos a realizar este trámite, es que puedan llevarlo a cabo de manera rápida y sin poner en riesgo su salud en aglomeraciones.

“Si el sistema no está funcionando, no se probó bien o por alguna razón no está cumpliendo con las expectativas, definitivamente se debe de replantear el seguir con el proyecto porque no se puede exponer al contagio a la población bajo ningún argumento ni pretexto”, dijo.