Descarta director de Servicios Públicos que poste sea riesgoso

No lleva un año ladeado, lleva cinco, aclaró el funcionario Carlos Morán, mientras agregaba que tampoco es el único poste en mal estado

María Espino

Guanajuato.- Respecto al poste de alumbrado público que esta sobre Paseo de la Presa, frente a las instalaciones del PRI, el cual se observa ladeado y pareciera que está por caer, el titular de Servicios Públicos municipales, Carlos Morán, aseguró que no hay ningún riesgo y que no lleva así un año, como se había publicado en este medio, sino que lleva como cinco años o más, pero como no ven que haya riesgo de que se caiga no lo reparan.

“Nos lo reportaron, mandé a la gente de la Dirección de Alumbrado, lo checaron y dijeron que no estaba en riesgo de que se caiga, a pesar de que si estaba inclinado no había fractura, no estaba en riesgo, eso obviamente no se deja así, tenemos que arreglarlo (…) pero como en todo traemos un mundo de trabajo, si ese poste de acuerdo con el reporte estuviera en riesgo ya se hubiera quitado”.

Morán dijo que aunque dicha luminaria, de acuerdo al reporte que le entregaron, no está en riesgo de caer es un tema que retomará para asegurar que no representa un peligro a la ciudadanía.

Además dijo que no es el único poste en mal estado y aseguró que el personal trabaja revisando las 17 mil 500 luminarias que hay en todo el municipio, a fin de detectar y reparar todas las descompuestas, incluso subrayó que de octubre 2018 a la fecha se han intervenido más de mil reportes que estaban pendientes, algunos desde hace tres años.

JG