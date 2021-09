Nancy Venegas

Irapuato.- Pese a las múltiples peticiones de personas que buscan ejercer el comercio en el Centro Histórico, Daniel León Morales, director de Mercados, confirmó que no se expedirán más permisos porque ya no hay espacio en el primer cuadro de la ciudad.

“No habrá más permisos, estamos saturados, una de las peticiones diarias es de personas que piden espacios pretendiendo tener un trato privilegiado, la respuesta es no hay más… No creo que el centro crezca, en algún momento alguien tendrá que decidir dónde crear un nuevo polo, no sé a quién le tocará, pero en el centro ya no”, comentó León Morales.

Señaló que en breve terminará la revisión del padrón de comerciantes que trabajan en esta zona de la ciudad, pero que el listado que data del año 2000, justo cuando iniciaron las obras del rescate al Centro Histórico, no podrá incrementarse simplemente porque ya se liberaron algunos espacios como el Jardín Principal, Plaza del Artista, Rinconada Castañeda León, explanada de los templos El convento y Tercera Orden.

“Es el mismo número de comerciantes desde hace 20 años con el rescate del Centro Histórico, no hay ningún comerciante más, sin embargo, sí hay acomodos en determinados lugares por ejemplo en la plazuela San José sí tenemos más comerciantes porque tuvimos que hacer algunos acomodos temporales, porque movimos a los de la Plaza Abasolo”.