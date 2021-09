Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El jefe de Gabinete del Gobierno del Estado, Juan Carlos Alcántara Montoya, no deberá renunciar ni será separado de su cargo luego de que fue registrado en la planilla de Marko Cortés, quien busca la reelección como dirigente nacional del Partido Acción Nacional, manifestó el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

En breve entrevista sobre el tema, el mandatario estatal aseguró que el hecho de que Alcántara participe en este proceso no interfiere para nada en su trabajo en el Estado ni tampoco los distraerá.

Cuestionado sobre el tema afirmó que: “la planilla es un cargo honorífico, no recibe sueldo y no le interfiere nada en su trabajo, prácticamente es la vida partidista como ser consejero, no implica que tenga que renunciar a su cargo ni mucho menos le quita ni lo distraer de su labor principal, es un cargo honorífico”.

Afirmó que tampoco le quitará tiempo pues Juan Carlos Alcántara seguirá atendiendo sus labores al frente de la Jefatura de Gobierno del Estado.

El pasado domingo 5 de septiembre, Marko Cortés aspirante a ocupar de nueva cuenta la presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN se reunió con panistas de Guanajuato a quienes les anunció que Juan Carlos Alcántara lo acompañara en la planilla.

El 14 de septiembre, Marko Cortés fue el único en presentar las firmas necesarias para contender en el proceso interno del partido, por lo que de obtener la reelección, estará acompañado por Cecilia Patrón en la Secretaría General, así como Carlos Alcántara quien se sumó a su planilla.