Descarta alcaldesa uso de fuerza pública

Roberto Lira / Luz Zárate

Celaya.- La presidenta municipal Elvira Paniagua Rodríguez descartó el uso de la fuerza pública para que la ciudadanía se mantenga en sus hogares y se respete el aislamiento, señaló que se continuará con el dialogo para mantener el cierre de negocios no esenciales y el uso de los espacios públicos.

Busca concientización

Hasta el último reporte sobre la contingencia por el Covid-19 en el estado, Celaya es el municipio con más defunciones por este padecimiento con ocho muertes, por lo que la alcaldesa exhortó a la población acatar las indicaciones municipales para prevenir más contagios y fallecimientos por causa de la pandemia.

“Hablar de siete casos no es un tema menor, creo que nos debe de preocupar todavía más y obviamente aun con las medidas que estamos estableciendo, aun con muchas situaciones y afectaciones económicas que tenemos por las diferentes acciones que realizamos en diferentes comercios”, señaló.

En cuanto a reforzar estas medidas y aplicar la fuerza pública como ha sucedido en otros municipios, la alcaldesa aseguró que buscan la concientización y el dialogo antes de llegar a estos extremos.

“Yo lo que he procurado y he dicho es el no utilizar la fuerza pública, no estoy a favor de ello; seguimos con los acercamientos, seguimos con las invitaciones, seguimos con los exhortos, seguimos trabajando en ello; hoy por hoy es una orden federal, el decreto que emite la Secretaría de Salud es a nivel federal y ordena como tal el cierre de aquellos negocios que no son esenciales”, comentó.

Pronostica más contagios

Paniagua dijo que los pronósticos de esta enfermedad marcan las dos siguientes semanas como las de más altos picos en contagios, por lo que insistió a la población en mantenerse en casa.

“La invitación es a que nos mantengamos lo más posible en casa; me queda muy claro que tenemos la necesidad de salir a trabajar, que tengamos todas las medidas que debamos de tener que no dejemos de recordar que hoy por hoy el tema del coronavirus es comunitario, que cualquier persona lo puede tener siendo asintomático inclusive”, comentó la presidenta municipal.

