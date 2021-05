Descarta alcalde hacer peatonal la calle Leandro Valle en Irapuato

Nayeli García

Irapuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez descartó que en esta administración la calle Leandro Valle se vaya a convertir definitivamente en peatonal, como se encuentra hasta el momento debido a las restricciones de la pandemia; pero advirtió que sí existe el proyecto.

“En esta administración no, lo dejó muy claro, en esta administración no, no está contemplado. Más adelante sabrá Dios, hay proyectos ejecutivos, pero habrá quién llegue a hacer los consensos necesarios con los comerciantes y demás, y no quiero entrar en esto porque a mí no me va a tocar”, señaló.

Y es que, al inicio de la administración, el presidente municipal había planteado la posibilidad de convertir esa calle en peatonal debido a que existen muchos comercios y es paso obligado de las personas que llegan a la Central de Autobuses, y caminan hasta el Centro Histórico.

Durante la pandemia la calle fue cerrada a la circulación vehicular, concentrando en fines de semana hasta a 20 mil personas.

No obstante, los comerciantes de la zona se han pronunciado en contra del cierre, bajo el argumento de que los clientes no se pueden estacionar en la zona y consumir sus productos.

La apertura de la calle, indicó Ricardo Ortiz, dependerá de cómo avanza el semáforo de sanidad, pues el objetivo de cerrarla es que el peatón tenga más espacio para caminar y favorecer la sana distancia.