Descargas ilegales en canales de riego, costosas para los agricultores

Salvatierra.- Las descargas ilegales de drenaje en los canales de riego a su paso por Salvatierra ponen riesgo la inocuidad o limpieza de los alimentos que se producen en la región.

Envían (las empresas) personas que revisan en las parcelas que no se riegue con agua de canal, al menos el primer riego y es allí donde los productores deben usar agua de pozo y les sale más caro” Raúl Flores Martínez, Presidente del Módulo de Riego en Salvatierra

Raúl Flores Martínez, presidente del Módulo de Riego en Salvatierra, perteneciente al Distrito 011 usuarios del río Lerma, dijo que los canales de riego fueron construidos en el siglo XVII y desde entonces se han construido muchas viviendas al margen o sobre los canales de riego, situación que se incrementó desde hace unos 60 años.

El presidente del módulo dijo desconocer si las autoridades municipales han permitido a los particulares construir sobre los canales, pero lo cierto es que la Ley de Aguas Nacionales y la concesión al módulo define que no se puede construir sobre los canales y no a menos de cinco metros de cada lado del canal, lo que se llama derecho de vía un espacio que no se ha respetado.

El presidente señaló que hoy los canales Gugurrones, Ardillas, San Agustín o San Nicolás están contaminados con el agua residual a su paso por la zona urbana principalmente.

El problema más grave es que las descargas de la zona urbana se mezclan con el agua que da a los cultivos de riego y los compradores de alimentos que buscan inocuidad, incluyendo grandes empresas prohíben que alimentos como hortalizas, zanahorias, cacahuates u otros que están en contacto directo con el agua sean regados con el líquido que les llega por los canales.

