Descalifican a Djokovic  del US Open tras un pelotazo a una jueza

Nueva York.- El máximo cabeza de serie Novak Djokovic fue descalificado el domingo en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos tras accidentalmente propinarle un pelotazo a una jueza de línea.

Fue un fulminante final para el empeño de Djokovic de conquistar un 18vo título de Grand Slam y a su arranque 26-0 en la temporada.

Djokovic acababa de perder un juego ante su rival, el español Pablo Carreño Busta, para quedar abajo 6-5 en el primer set.

Cuando se encaminaba para el cambio de lado, el astro serbio azotó la pelota detrás suyo. La pelota impactó a la jueza, que se desplomó de rodillas en el fondo de la pista y se llevó la mano al cuello.

Después de una discusión de varios minutos con supervisores del torneo, entre ellos el responsable de los jueces Soeren Friemel, Djokovic procedió a darle la mano a Carreño Busta. La jueza de silla Aurelie Tourte se encargó de anunciar la descalificación del número uno del mundo.

Fue evidente que Djokovic no tuvo la intención de golpear a la jueza de línea, alarmándose de inmediato tras percatarse de lo ocurrido. Pero jugadores que han descargado su enojo con un pelotazo que golpea a uno de los jueces han sido descalificados en otras ocasiones.

Fue un final increíble para las esperanzas del primer favorito para ganar su título número 18 de Grand Slam, algo que parecía cada vez más probable a medida que el torneo avanza a su segunda semana.

“Es la decisión correcta”, dijo a Amazon Prime Tim Henman, quien fue descalificado de Wimbledon por un incidente similar en 1995. “No está apuntando a la juez de línea, pero golpeó la pelota y debes ser responsable de tus acciones”.

Top-seeded Novak Djokovic was defaulted from his fourth-round match at the #USOpen after he accidentally hit a line judge with a tennis ball Sunday. pic.twitter.com/TTstxZB2Jw

— ESPN (@espn) September 6, 2020