Desbalance

¡Ponchado….!

Nos dicen que finalmente quien presumía tener un porcentaje de bateo de 300, tuvo que admitir que salió bateado. Pero, nos comentan que en opinión de quienes no son del equipo de la 4T, el veredicto es que más bien salió ponchado. Con eso de que anda buscando lana hasta por debajo de la alfombra, al presidente Andrés Manuel López Obrador se le olvidó que en Banco de México (Banxico) batean hasta con la ley por debajo del brazo. Nos cuentan que con esta acción de defensa de la autonomía, el gobernador Alejandro Díaz de León anotó de nuevo en su pizarra, ya que en el primer encuentro también había salido airoso cuando se buscó bajarles el salario a los funcionarios del banco central, para que no ganaran más que el presidente y se alinearan al resto de la administración pública federal. Sin embargo, Banxico no depende del presupuesto, tiene sus propios ingresos y, cuando tiene ganancias, incluso se mocha con el gobierno.

¿Respuesta tardía?

Algo raro pasó en el gobierno, pues al iniciar la emergencia por el Covid-19 se optó por importar material médico como batas o cubrebocas, que aparentemente no sirvieron. Llama la atención que se haya decidido así, nos comentan, pese a que nos recuerdan que el sector industrial dijo que podía cubrir las necesidades del gobierno y, a la vez, dar trabajo a mexicanos. Pero, la autoridad determinó que las industrias textil y de la confección no son esenciales, con todo y que podían reconvertirse, como muchos otros sectores que están parados. Entonces, casi tres semanas después reapareció la secretaria de Economía, Graciela Márquez, para “buscar oportunidades de reconversión y poder abastecer al Sector Salud”. Sin embargo, nos explican que varias ramas industriales ya advertían que la dependencia brilla por su ausencia, pues no se han respondido ni correos ni llamadas que pueden llevar a la reconversión.

AMX: autorización temporal

La pandemia del coronavirus modificó varias actividades y el sector de telecomunicaciones no es la excepción. América Móvil (AMX), que dirige Daniel Hajj, y a la que pertenecen Telmex y Telcel, tiene la obligación de presentar sus tarifas ante el regulador para que sean aprobadas. Sin embargo, nos dicen que ante la situación de emergencia, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) decidió aprobar de forma excepcional y temporal una autorización simplificada de tarifas del denominado Agente Económico Preponderante en el sector de telecomunicaciones. El objetivo es beneficiar a los usuarios finales, consideró el Pleno del IFT durante la sesión en que se tomó la decisión. Nos dicen que, seguramente, el IFT enfrentará diversos temas excepcionales que deberá resolver o posponer, como la revisión bienal de la regulación asimétrica que aplica tanto a América Móvil como a Televisa.

Apoyo a personal médico

En medio de la contingencia sanitaria, el respaldo al Sector Salud es clave, y así lo entienden en el gremio gasolinero, representado por Roberto Díaz de León en la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo). Por ejemplo, siete estaciones de servicio en San Luis Potosí van a regalar gasolina a todo el personal médico y de enfermería, considerando que se trata de la primera línea en la lucha contra la pandemia del Covid-19. Se trata, según nos comentan, del reconocimiento al esfuerzo del personal de salud de hospitales y clínicas que atienden a pacientes con el padecimiento. El gesto cobra relevancia luego de que se han dado a conocer agresiones en contra de estos especialistas en diversos puntos del país. Por ello, siete puntos de venta de Mobil obsequiarán cinco litros de combustible a todo el personal médico y de enfermería que presente su cédula profesional, los días 21 y 22 de abril, de 8:00 am a 8:00 pm.