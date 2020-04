Desbalance

HOMICIDIOS DOLOSOS: EL TALÓN DE AQUILES

TACHE. El alto índice de homicidios dolosos y las tasas que siguen mostrando ciudades como Celaya y Salamanca sin dejar atrás a Irapuato y León, mantienen a Guanajuato en el top de la ignominia a nivel nacional.

A LA BAJA. Eso, mientras en otros delitos como el robo de vehículo, feminicidio y secuestro las cosas pintan en el otro extremo para Guanajuato. Así quedó plasmado en el informe que presentó el secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, el pasado viernes en la mañanera.

AHÍ SIGUE. Es de sobra conocido que hace varios meses Guanajuato es el líder absoluto de homicidios en el país pero también que el dato más puntual para verificar la gravedad del problema es la tasa por cada 100 mil habitantes.

TOP INDESEABLE. Y ahí, Guanajuato sólo es superado por Colima que tiene 24.71 por 18.67 de nuestra entidad que está por encima de Baja California (17.25), Chihuahua (16.78) y Michoacán (14.09).

BINOMIO NEGATIVO. La evaluación trimestral que hace el gobierno federal incluye a 20 regiones que en realidad son municipios con alta incidencia de este delito en donde están los cuatro municipios principales del corredor industrial. Y ahí, no hay dudas. Celaya y Salamanca ocupan los primeros lugares.

BLOQUE. Celaya (21.5) y Salamanca (21.44) están durante el primer trimestre en quinto y sexto lugar respectivamente entre los municipios con mayor tasa de incidencia de homicidios por cada 100 mil habitantes en el país, sólo por debajo de Manzanillo, Colima (33,69); Zamora, Michoacán (25.66); Tijuana, Baja California (24.4) y Ciudad Juárez Chihuahua (23.16)

ABAJITO. Irapuato con 14.09, ocupa el octavo lugar, debajo de Cajeme, Sonora (18.05). Mientras tanto, León, pese al arranque violento que ha tenido este año está en el lugar 15 y es el cuarto municipio de esta entidad que aparece entre los 20 con mayor tasa en el país con 8.34 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

AL TRIPLE. Lo interesante viene en el comparativo del primer trimestre de 2019 al mismo periodo de 2020; Celaya es el que experimenta un mayor aumento de violencia pues pasó de 7.8 asesinatos por cada 100 mil habitantes hace un año a 21.5 en este trimestre

FRIALDAD DE NÚMEROS. En contraparte, Salamanca bajó de 22.1 a 21.44 mientras que Irapuato lo hizo de 18.04 a 14.09. León que ya tuvo en febrero su pico histórico de asesinatos con 82 aumentó de 6.9 a 8.34 que no lo han catapultado más allá del lugar 15 en la tasa.

EL RESTO. Por encima de León, aparecen municipios como Benito Juárez, Quintana Roo; Jiutepec, Morelos; Morelia, Michoacán; Culiacán, Sinaloa; Acapulco, Guerrero y Tlajomulco de Juárez. Por debajo de León están las ciudades de Chihuahua, Guadalajara, Tabasco; Monterrey y Ecatepec.

EL CORREDOR VIOLENTO. Y estas cifras nos dejan claro que el principal reto está justamente en Celaya que ha visto incrementar la violencia homicida de forma exponencial con respecto al primer trimestre de hace un año. Salamanca sólo parece contenerla pero sigue elevada y León vuelve a tener una recaída aunque ello no se refleje en la tasa global.

LOS OTROS DELITOS: CELAYA EL GRAN FOCO ROJO

LA OTRA CARA. En los otros delitos, la posición de Guanajuato es favorable. Por ejemplo, en robo de vehículos, uno de los delitos donde la cifra negra es prácticamente nula porque difícilmente alguien no acude a denunciar si es una víctima por las implicaciones de no hacerlo.

BIEN. Guanajuato tiene el octavo lugar en números absolutos con mil 100 sólo detrás de Estado de México, Jalisco, Baja California, Puebla, Ciudad de México, Veracruz y Michoacán. Sin embargo, su tasa que es de 17.06 por cada 100 mil habitantes es la número 19, es decir, debajo de media tabla.

PERO… El gran prieto en el arroz de este delito es otra vez Celaya, que es uno de los cuatro municipios de los 20 con mayor tasa en el país que aumentó este rubro del trimestre enero-marzo al mismo periodo 2020 al pasar de 30.3 a 50.3 robos por cada 100 habitantes.

OSCURO. Puebla subió de 60 a 67; Toluca, de 58 a 65; y San Luis Potosí, de 37 a 44. Hay otros municipios que tienen tasa más alta que Celaya pero en todos los casos estaban peor y fueron a la baja. Ahí, también como en los homicidios dolosos, Celaya tiene la peor tasa.

DE SALIDA. En secuestro, Guanajuato aparece en el lugar 17 con 4 secuestros en cuanto a incidencia pero en el 22 en la tasa por cada 100 mil habitantes.

MÁS O MENOS. En cuanto al robo total (a casa habitación, en transporte, en vía pública), nuestra entidad está en el lugar 4, sólo debajo de Estado de México, Ciudad de México y Jalisco, con 10 mil 194, aunque en la tasa por cada 100 mil habitantes está en el lugar 11. Aquí, sí la cifra negra es mucho más alta porque un buen porcentaje de víctimas no acude a denunciar.

BAJO CONTROL. Respecto a las extorsiones, Guanajuato ocupa el mismo lugar 27 en cifras absolutas y en tasa por cada 100 mil habitantes. Se han registrado cuatro casos en el primer trimestre. En feminicidios, el estado tiene el lugar 11 en cifras absolutas con siete aunque en la tasa ocupa el lugar 24.

LA DEL ESTRIBO…

Este lunes, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo da a conocer el plan de rescate para las empresas y el empleo en Guanajuato con las reglas de operación para acceder a créditos para empresas en los momentos más álgidos de los efectos adversos de la pandemia. Mucho para desglosar y comparar con el paquete federal. ¿Quién es quién?

MIGUEL MÁRQUEZ: A TRES AÑOS DE UN CUARTEL CARO E IMPRODUCTIVO

Hay decisiones que marcan el estado de ánimo y las prioridades de un gobierno pero que a la larga se vuelven en contra de la autoridad y resultan un gasto inútil o al menos irrelevante.

Hace tres años, el entonces gobernador Miguel Márquez decidía reasignar el presupuesto que originalmente estaba destinado para respaldar un Fideicomiso de Seguridad (por lo menos 100 millones) en los municipios del corredor industrial.

Miguel Márquez aceptaba el ofrecimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional para construir no un cuartel sino una brigada con el cuádruple de los 800 elementos que contemplaba el proyecto original, es decir, 3 mil 200 elementos.

Orgulloso, Márquez aseguraba que su contribución para el estado sería dejar casi 5 mil elementos para resguardar el estado entre policías estatales y militares. El gobernador desechaba el proyecto original de crear un Fideicomiso que tendría muchos millones para capacitar y mejorar policías.

Esto último tuvo su historia de pasiones porque el entonces gobernador quería que los empresarios aportaran otros 50 millones de pesos y ellos no aceptaron. “Si no aportan me llevo el dinero a otro lado”, les advirtió y al final, lo cumplió.

El ejecutivo estatal ya estaba a la defensiva en materia de seguridad y jugaba a la desesperada al ver como el crimen organizado avanzaba en Guanajuato y descomponía el escenario glorioso que venía configurando para la segunda mitad de su sexenio en el que planeaba consolidar el boom automotriz.

Y a toro pasado, resultó una apuesta con frutos más que dudosos porque el dichoso proyecto en poco ayudó a paliar la violencia creciente que se veía y la promesa de 3 mil 200 efectivos, resultó una chamaqueada del sexenio anterior porque Guanajuato nunca ha tenido tantos elementos federales operando en el terruño.

En el nuevo sexenio, Diego Sinhue reconfiguró su relación con los líderes empresariales con quienes ha hecho una alianza explícita a través de los espacios que ha activado en el Consejo de Seguridad del Estado y el propio Fideicomiso con un Consejo que participa directo en las decisiones sobre el destino del impuesto sobre nómina.

En términos coloquiales, Diego Sinhue bajó bien ese balón. Que meta goles es otro cantar.

FASE 3 DE LA PANDEMIA EN GUANAJUATO: VASO MEDIO LLENO O MEDIO VACÍO

Los alcaldes en Guanajuato endurecen las medidas para asegurar el aislamiento de los ciudadanos en el arranque de la Fase 3 de la pandemia por Covid-19 al tiempo que los números muestran que en Guanajuato, la enfermedad no ha golpeado tanto como en otras entidades.

Las estadísticas de la Secretaría de Salud Federal muestran que hasta ayer, Guanajuato está en el lugar 16 de casos a nivel nacional aunque en el registro, la entidad mostraba 206 casos, en virtud del registro atrasado ya conocido hasta el momento que aplica para todos los estados.

Respecto a la tasa por cada 100 mil habitantes, el dato que realmente importa para ubicar la posición en el espectro nacional, nuestra entidad aparecía en el lugar 23.

Si hablamos de los casos más recientes activos, Guanajuato ocupa el lugar 13 es decir, sí ha habido un mayor número de casos en las últimas dos semanas pero no para ubicarlo en las 10 primeras posiciones.

La curva de incidencia de casos muestra que, mientras en Guanajuato la curva ya ha tenido algunos picos, aún no se dispara mientras que en lo nacional sobre todo la última semana el aumento de casos ha sido más consistente.

Un dato interesante es que ya sólo quedan Xichú, Santa Catarina y Atarjea como los únicos tres municipios que no tienen casos confirmados ni vecindad con casos confirmados. Hace una semana, eran cinco. Estos municipios serían los que podrían estar en condiciones de regresar el 18 de mayo aunque el Gobierno del Estado quiere que el retorno sea parejo.

En cuanto a la letalidad, hasta el pasado sábado en Guanajuato es de 7.7% mientras que la nacional es de 9.2%.

Salamanca y Uriangato en ese orden, siguen teniendo la tasa más elevada de contagios por cada 100 mil habitantes y duplican a los municipios que les siguen. Hay municipios que no tenían casos como Dolores Hidalgo y que ya se estrenaron en la lista. En total ya son 24 de los 46 municipios en donde hay al menos un caso y 20 en donde hay transmisión comunitaria.

Muchos alcaldes ya anunciaron sanciones a quienes no usen cubrebocas y organicen fiestas y reuniones en lugares privados o hasta domicilios y eso está bien, sólo que deben considera un detalle adicional.

Es una buena lección para quienes no acatan las normas de confinamiento y sana distancia, ver que la autoridad va en serio en materia de sanciones. El problema es que ya se comparten en redes sociales, videos de patrullas de Policía repletas de ciudadanos que son remitidos por faltas administrativas.

Obvio, trepados en la patrulla no hay sana distancia y la pregunta es qué pasa en los separos. El fin es positivo pero habría que prever también que no se destape un agujero cuando se pretende tapar otro.

Así, el estado arranca su preparación para la Fase 3.