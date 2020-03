Desbalance

AMLO alista otro out a la IP

Nos cuentan que de plano el gobierno federal no escucha al sector privado y en estos tiempos de contingencia los oídos sordos se hacen más evidentes. Nos dicen que las expectativas de que se les dé una prórroga a las personas morales para entregar su declaración anual se agota, considerando que la fecha límite es el 31 de marzo. Los pronósticos no son nada halagüeños porque en la lista de bateo los empresarios suman ya suman varios out, como proyectos de infraestructura, el tema del etiquetado, la controversia por el asunto de gasoductos… y los pendientes crecen y crecen. Eso sí, nos cuentan que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, es políticamente correcto, porque no toma esto como personal y sigue siendo amigo dócil del gobierno.

BID pone granito de arena

Y mientras en México se esperan anuncios de estímulos fiscales para mitigar lo mejor posible la pandemia, nos cuentan que el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tiene como presidente a Luis Alberto Moreno, puede anunciar en próximas horas los apoyos que ofrecerá para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus. El BID reconoce la necesidad de contribuir para reducir los efectos en el ingreso, el empleo y las cadenas productivas de los países en la región. Hasta ahora Brasil es el país más afectado, con 2 mil 554 casos y 59 muertes, seguido de Ecuador y Chile con más de mil cada uno. El punto es que preocupa el contagio si se considera que en América del Norte, en Estados Unidos hay 65 mil y Canadá cuenta con 3 mil 409 casos.

Prensa unida

Como pocas veces, la prensa se vio unida y la contingencia por el coronavirus fue la que lo hizo posible. Nos dicen que esto sucedió en Argentina, que tiene como presidente a Alberto Fernández. En días pasados, los principales diarios salieron con la misma portada. Nos cuentan que La Crónica, La Nación, Clarín, Página 12 y Popular publicaron en su portada a letras grandes: “Al virus lo frenamos entre todos” y como sumario o balazo: “Viralicemos la responsabilidad”, acompañado con el hashtag #SomosResponsables. Era una sobreportada única que llamó la atención en los kioskos de periódicos y revistas de Buenos Aires, lo cual inyectó ánimo al país sudamericano del tango que registra 502 casos de coronavirus y ocho muertes.