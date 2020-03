Desbalance

Es hora de protegernos por nosotros mismos

Por Héctor Andrade Chacón

Este domingo, en Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado por un momento la verborrea propagandística para esbozar lo que ya una mayoría de mexicanos veía: deberemos enfrentar una dura crisis nacional e internacional de orden económico a consecuencia del impacto de la pandemia del coronavirus COVID-19, que en Guanajuato ya lleva 7 casos confirmados, y por la guerra económica que se ha dado a partir de ella, donde uno de los frentes es la batalla por los precios del petróleo, que lastima a México.

La semana arranca con el peso aún en torno a los 25 por dólar y los precios del petróleo metidos en una dinámica de no recuperación. También ya se sienten los efectos del paro en la industria y la ruptura de las cadenas de producción.

López Obrador entra tarde, porque ha puesto por delante su agenda personal y no el bienestar del todo el país, pues las medidas de contención económica y sanitaria, pudieron haberse instrumentado gradualmente desde hacía varias semanas, para salvaguardar hasta donde fuera posible la planta productiva nacional, nuestro sistema de distribución y comercialización de bienes y servicios, pero sobre todo, la integridad económica de las personas y sus familias, que han comenzado a quedarse sin empleos e ingresos. No se planeó, no se informó, no se concientizó a la población y ahora el gran daño está en ciernes sobre todos.

Lo que nos queda, es primero, tomar conciencia de que el COVID-19 es un tema serio y que avanza por el mundo. Hay que tomar todas las medidas de higiene posibles por nosotros y nuestras familias. Hacer caso a la sana distancia, al aislamiento en los hogares y ser creativos para administrar los recursos económicos con que contemos.

La devaluación del peso empujará la inflación. Tampoco vienen buenos tiempos para el manejo de las deudas en el orden familiar, por ello, será necesario no gastar fuera de lo esencial. Hay que programar el gasto familiar para los próximos dos meses. Usar, si se puede, las redes sociales para ofrecer nuestros servicios o productos, no queda de otra. El comercio electrónico en algunos casos está siendo una salida, mientras llegan los apoyos oficiales.

Al quedarse sin ingresos, las personas tienden a endeudarse, lo cual es delicado para las finanzas familiares; es peligroso el manejo de las tarjetas de crédito, pero es mucho peor en las casas de empeño o usureros. En un caso extremo, la recomendación es tomar créditos al mayor plazo posible y bajo las mejores tasas. Es hora de cuidar nuestra economía.

Por ahora, las grandes empresas en la entidad han comenzado a cerrar sus plantas, como General Motors, Pirelli, Toyota y otras del clúster automotriz. Les seguirán otras de diferentes ramos. Pero no están planeando medidas ni dimensionando los hechos muchas empresas micro, pequeñas y medianas, porque no creen sus propietarios en la gravedad de la situación o creen que la prioridad es mantenerse en un mercado que ya se colapsa. Hay que tomar un respiro y pensar cada paso, no improvisar o dejar al destino las cosas. Las cámaras empresariales deberían estar ya orientando por diversos medios indirectos qué hacer a sus agremiados.

Por ahora la respuesta está en la parte baja de la economía. No es hora de abusos tampoco, de nadie. Es hora de ser solidarios y compartir con el resto. Salir adelante todos. Lo que se avecina es la crisis más grande que han visto las nuevas generaciones. Ni siquiera nuestra crisis de 1994 es comparable. Fue muy difícil la de 1981-1982 que nos llevó una década arreglar, pero esa era más nacional. Esta es de alcance mundial. Pero también México es mucho más fuerte que en aquellos años.

Por ahora, es preciso señalar que ya hay medidas en lo local. El alcalde León, Héctor López Santillana, ha pedido a la población no salir de sus casas salvo a lo esencial como la compra de alimentos. Se anunciarán medidas en las próximas horas. También se está hablando de estímulos económicos y apoyos humanitarios. Lo mismo pasa en Guanajuato Capital con el alcalde Alejandro Navarro Saldaña. En ambos casos, los ayuntamientos deberán hacer los cálculos de cuánto ahorrarán en la cuarentena al parar labores y esos recursos canalizarlos al apoyo de la población.

También se espera el anuncio del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de estímulos a la población y a la planta productiva. La hora ha llegado en Guanajuato.

A nivel nacional, hay cálculos de que serán del orden de los 900 mil millones de pesos las pérdidas económicas por el encierro obligado al que nos llevará la enfermedad. En el orden internacional, un millón de empleos desaparecerán en el sector turístico. Es hora de pensar qué haremos ahora y en el futuro. Pero ya.