Desata memes tremendo error de David De Gea

Redacción

Reino unido.- Manchester United está haciendo una temporada para el olvido, pese a que hace un par de semanas fue capaz de ganarle al Manchester City. Los Red Devils cayeron en su visita al Watford y el gran villano de la noche en Vicarage Road fue el portero español David De Gea.

El arquero del United facilitó el primer gol de la derrota por 2-0, después de comerse un remate de trámite de Ismaila Sarr a los 50 minutos. El arquero atacó mal el balón, de modo que se pasó entre los brazos.

Con información de Sopitas

SZ

De Gea been in touch with Karius, new gloves sorted 🙌🏻 #saferhands pic.twitter.com/Ek12x0CKxr

— Gar⚽️Breen (@GarBreeninhoLfc) December 22, 2019