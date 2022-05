Comités de Seguridad Urbana en León señalaron a sus coordinadores de Desarrollo Social en León por amenazas

Carolina Esqueda

León.- Integrantes de los comités de colonos de San Felipe, Los Ángeles y León 1 sur que asistieron a la primera reunión de Comités de Seguridad Urbana en León señalaron a sus coordinadores de Desarrollo Social en León de intento de boicot del evento. Esto al programarles una junta de trabajo de ‘Mi Barrio Habla’ en las instalaciones del centro Impulso San Manuel a la misma hora.

Las mujeres aseguraron que los funcionarios Ignacio Venegas y Ángel Rizo, quienes fungen como enlaces directos de Desarrollo Social en León con los comités de colonos, fueron los responsables. Les pidieron no asistir a la junta organizada por la dirección de Prevención del Delito en la plaza Griselda Álvarez. Les dijeron que no era tan importante e incluso, que el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo, estaría en San Manuel.

Denuncian amenazas

“A mí me prohibieron venir a esta junta que porque no importaba. Nos dijeron: Ustedes pertenecen a nosotros y si no lo permitimos no van a ir. Yo le dije que no, estoy trabajando con Prevención y lo más importante que hay es la inseguridad. Nadie del comité iba a venir y de hecho él (Venegas) al enterarse de que estoy trabajando con Prevención, como tiene problemas con el preventólogo de nosotros, se encargó de decirnos a mi grupo del comité que cualquier cosa que no le dijéramos a él, no podemos asistir” denunció Mariela González, presidenta del comité de colonos de León 1 sur.

En el caso del comité de colonos de Los Ángeles, el grupo tuvo que repartirse entre las dos reuniones, luego de que su coordinador de Desarrollo Social les advirtiera que de no presentarse a la junta, perderían la oportunidad de participar en la sesión de ‘Mi Barrio Habla’ programada para el 14 de mayo.

La misma situación fue denunciada durante la plática con Prevención del Delito, donde las participantes se dieron cuenta que Desarrollo Social en León aplicó la misma estrategia en 5 comités de colonos de la delegación Coecillo.

Les mienten sobre asistencias

En el caso de Rosario Gómez, quien fue nombrada secretaria de Seguridad del comité de San Felipe y también formó su comité de seguridad ante Prevención del Delito, aseguró que para hacerles desistir de la reunión de trabajo el coordinador de área les dijo que Bravo Arrona no estaría en Griselda Álvarez, sino en San Manuel.

“Nos dijeron que aquí no se iba a presentar Mario Bravo, que se iba a presentar allá, pero yo ya sabía que él iba a estar aquí y por eso me quedé. Yo ubiqué a cuatro que sí se fueron para allá. Más gente, era un taller de Mi Barrio Habla. A mí mi comité me decía que no venga porque esta junta es de Seguridad y yo soy del comité. Pero si soy la de Seguridad entonces me interesa más ahorita esto que tratar otros temas. La situación está muy difícil y debemos enfocarnos en lo que es” dijo.

Pese a todo, se reúnen con Comités de Seguridad

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana ( SSPPC ) realizó su primera reunión de seguimiento de comités de seguridad con representantes de las colonias León 1, San Felipe, Revolución, Los Ángeles y Presidentes de México. Están identificadas dentro de las 40 que generan hasta el 32% de reportes por inseguridad dentro de la ciudad.

La reunión, encabezada por el secretario de Seguridad Mario Bravo Arrona y el director de Prevención del Delito, Moisés Herrera Saldaña, tuvo por objetivo escuchar qué avances han detectado dentro del programa de prevención de la violencia y la delincuencia que arrancó desde enero.

El titular de Prevención del Delito destacó que el trabajo central con las 40 colonias prioritarias ha sido conformar los comités de seguridad. En caso de que exista un comité de colonos aprovechan las bases formadas por Desarrollo Social para fomentar la participación vecinal.

Entre los principales trabajos realizados hasta el momento destacó los recorridos vecinales para identificar las problemáticas reales de inseguridad, para contrastarlas con sus propios indicadores de violencia de la zona, generados a través de bases de datos institucionales y reportes al 911.

Y mientras que en la mayoría de los recorridos se han encontrado con problemas de infraestructura, en algunas zonas también han recibido denuncias anónimas sobre puntos de consumo y venta de drogas, las cuales se canalizan a la Fiscalía.

Por su parte el secretario de Seguridad, Mario Bravo, aseguró que las reuniones con comités de seguridad se realizarán todos los jueves para medir los avances.