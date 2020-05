Desarrollo Económico supervisará la entrega de vales en el estado

Cuca Domínguez

Salamanca.- Para el diputado federal Justino Arriaga Rojas, la otra pandemia, la de la inseguridad, no se tiene que olvidar y se tiene que atender, porque hasta ahora la estrategia de seguridad a nivel federal y la creación de La Guardia Nacional ha sido fallida, y así se refleja en el estado y en Salamanca con los altos índices de homicidios dolosos que se registran a diario.

“De acuerdo a la cifras que ha presentado el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, prácticamente seguimos en lo mismo, es un fracaso del gobierno federal en el tema de seguridad, es preocupante, estamos rebasando el número de muertes violentas como nunca en la historia; ni siquiera la pandemia del Covit-19, ha cobrado tantas muertes hasta ahora”, indicó.

“En el estado de Guanajuato, seguimos con el problema de inseguridad, la mayoría de ellos delitos del orden federal y la estrategia de seguridad y la creación de la famosa Guardia Nacional no ha servido de absolutamente nada, por ello hemos pedido la renuncia de Durazo Montaño, porque su estrategia, la que nos fue a presumir a la Congreso de la Unión, con mucha suficiencia, con un exceso de confianza, con una soberbia y al paso del tiempo no se han bajado los índices de violencia, si no que han aumentado”, precisó.

Dijo que la atención está centrada en la crisis sanitaria que vive el país, sin olvidar la económica, se suma la de la inseguridad, “son los tres demonios más grandes que estamos viviendo y no sabemos para cuándo vayan a terminar y el presidente de la República, voltea para otro lado, porque ya ni siquiera menciona el tema y sabe que no pudo con el paquete, ya se dieron cuenta que la estrategia no les funcionó”, aseguró el legislador.

Precisó que las corporaciones policiacas nacionales no han cumplido con la encomienda y no se les tiene confianza, al contrario “hoy los hemos visto que elementos de la Guardia Nacional están sentados con gente del crimen organizado; por ello no hay confianza en la estrategia de seguridad”.

Para el caso de Salamanca, dijo que es una decisión acertada que la Policía municipal regrese al municipio, pero es un proceso que gradualmente se tiene que dar; pero en este momento lo que falta es la coordinación, “hay una descoordinación y es lo que vemos al final del día y eso no habla bien del Municipio”, concluyó.

No lo pierdas: