Desarma a su estudiante que pensaba suicidarse y lo abraza después

El entrenador jamás pensó que tendría que arriesgar su vida por uno de sus estudiante, dijo que sus instintos actuaron en el momento que notó que el arma era real

Oregón.- Un joven entrenador de 27 años, desarmó y luego abrazó a un estudiante que había acudido a clases portando una pistola cargada con la intención de suicidarse.

Keanon Lowe, ex estrella de fútbol americano de la Universidad de Oregón, luchó con Angel Granados- Díaz, de 19 años para quitarle el arma.

Granados- Díaz tenía la intención de suicidarse en su escuela Parkrose High School. Tenía problemas emocionales y decidió que deseaba quitarse la vida, pero no en casa, pues su madre podría encontrarlo. Por ello acudió a la escuela para hacerlo.

El entrenador acompañó al estudiante afuera del edificio para impedir una tragedia mayor como uno de los tantos tiroteos que se reportan en las escuelas de EE.UU.

Aparentemente el joven pensaba terminar su vida en el baño, pero acudió a su salón de clases para que llamaran al 911 luego del disparo. Sus compañeros de clase y amigos, afirmaron que se había separado de su novia y se sentía angustiado y solo.

Se declaró culpable de posesión de un arma de fuego en un edificio público y delito menor de posesión de un arma de fuego cargada en público.

El jueves recibió una sentencia de prueba de 36 meses y cualquier tratamiento de salud mental que requiera.

En una entrevista después del incidente, Lowe, quien es director de fútbol americano y entrenador de atletismo en la Parkrose High School, dijo que tuvo unos momentos con el adolescente antes de que llegara la policía.

“Fue emocional para él, fue emocional para mí. En ese tiempo, sentí compasión por él. Muchas veces, especialmente cuando eres joven, no te das cuenta de lo que estás haciendo hasta que termina”, dijo Lowe.

Lowe dijo que logró quitarle el arma al estudiante y pasarla a un maestro mientras sostenía al estudiante con la otra mano. El coach envolvió al estudiante en un abrazo de oso hasta que llegó la policía.

“Le dije que estaba allí para salvarlo, estaba allí por una razón y esta era una vida que valía la pena vivir”.

“Vi la expresión de su rostro, la expresión de sus ojos, miré el arma, me di cuenta de que era un arma real y luego mis instintos simplemente se hicieron cargo”, dijo Lowe.

En un tweet después del incidente, escribió que no tenía idea, que tendría que arriesgar su vida por uno de sus estudiantes.

Añadió: “Cuando me enfrenté a la prueba que me presentó el universo, no vi otra opción que actuar. Gracias a Dios, pasé. He pasado las últimas 24 horas apreciando más a mi familia y dándome cuenta de que tenemos un problema grave”.

“Estoy bendecido de estar vivo y extremadamente feliz de que los estudiantes estén a salvo. No estoy seguro de qué sigue, no he tenido tiempo para pensarlo realmente. Pero estoy seguro de que quiero ser parte de la solución a la violencia escolar con armas de fuego”.

La policía dice que Granados-Díaz tuvo una sola ronda en su escopeta mientras estaba en el campus y que no llevaba otras armas ni municiones. No disparó el arma mientras estaba en la escuela. No hubo heridos.

