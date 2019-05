Desaprueban actitud de alcalde por uso de patrulla en partido

Ciudadanos cuestionaron la manera de gestionar los recursos de transporte por parte de Alejandro Navarro; “la soberbia es lo que domina en esto” comentaron sobre sus acciones

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Ciudadanos capitalinos calificaron al alcalde Alejandro Navarro Saldaña como soberbio al hacer uso de una patrulla para acudir a ver el partido de futbol del Club León el pasado domingo.

Jacinto Jaramillo, por ejemplo, mencionó que los vehículos oficiales son precisamente para atender los asuntos oficiales, sobre todo tratándose del tema de seguridad y no para que el alcalde acuda a un evento de entretenimiento que no está en su agenda.

“Nuevamente la soberbia es lo que domina en esto, por supuesto que repruebo al 100% que hayan utilizado este vehículo, por lo que veo es que hay ciudadanos de primera y de segunda, ellos sí se protegen, esa es al menos la declaración que dan, que salen para protegerse en un vehículo oficial y para abrirse camino, y los ciudadanos comunes como siempre tenemos que estar expuestos a todo”, señaló.

A decir de la señora María de la Luz Palma, aunque el alcalde tiene ciertas facultades, esto no le da derecho a hacer uso indebido de los recursos públicos y “está mal porque no son vehículos de su propiedad sino que son del pueblo, y precisamente esos vehículos deben estar listos para cuando se requieren en una urgencia principalmente (…) pues a lo mejor tiene facultades, pero no para hacer uso indebido de la situación, él también tiene a quien rendirle cuentas, pues no se manda solo”.

Para otros ciudadanos entrevistados, el uso de una patrulla para este fin solo evidenció el mal uso de los recursos del municipio.

Felipe Romero mencionó que “no es posible que teniendo carros que también son pagados con nuestros impuestos todavía quieran utilizar patrullas, si de por sí no hay”.

Por el contrario Tania ‘N’, estudiante de la Escuela de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato (UG), mencionó que el alcalde puede hacer uso de los recursos que quiera porque es el jefe de la Policía “y no digo que esté bien, pero no hay ninguna ley que diga que no puede”.