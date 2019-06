‘Desaprender para programar nuevas ideas’ por Gutemberg Dos Santos

La innovación de la comunicación en los medios virtuales ha provocado que surjan nuevas posibilidades de emprendedurismo, aprovechémoslas de la manera correcta

Redacción

Ciudad de México.- Gutemberg Dos Santos es un apasionado de las innovaciones que tienen un impacto significativo en la industria financiera, la industria de la salud y la sustentabilidad ambiental. Dos Santos nos comparte su idea de ‘desaprender para poder reprogramar’ cualquier costumbre que queramos cambiar en nuestra vida, y quizás en el camino, podamos identificar nuevos proyectos innovadores que cubran una necesidad emergente que nos conduzca a consolidar un negocio o poner en marcha una gran idea.

Para mayor información visita: www.gutembergds.com

Gutemberg Dos Santos, es un ferviente seguidor de la tecnología y gran consejero del emprendedurismo; nos recomienda que hoy en día debemos desaprender la manera de cómo concebimos las cosas para dar paso a obtener conocimiento nuevo, y de esta forma podremos asimilar que las cosas no funcionan como antes.

La confianza crea nuevos compradores

En el caso de la economía digital tenemos que tomar en cuenta muchos factores por los cuales un mercado va a la alza actualmente. El empresario da un ejemplo del giro restaurantero mencionando, que hace 10 años, era impensable que tuviéramos la posibilidad de pedir alimentos por internet, no porque la tecnología no lo permitiera, sino porque para llegar a este punto tenía que existir un mercado que lo demandara, lo cual se ha ido consolidando año tras año; ya que las personas han ido adquiriendo mayor confianza en este tipo de negocios. Como referencia, Gutemberg habla del empresario y creador de Amazon, Jeff Bezos, el primer hombre que sobrepasa la cifra de 100 mil millones de dólares, un hombre que comenzó vendiendo libros por internet y ahora vende hasta alimentos no perecederos en línea haciendo competencia a un monstruo en la industria como lo es Walt-Mart.

Restaurantes virtuales

En la industria restaurantera, con la llegada de ‘apps de entrega a domicilio’ hemos visto cómo se ha transformado la manera en que piensa un emprendedor al momento de diseñar su plan de negocios, por lo que Gutemberg dice “Con las facilidades que nos ofrecen estas plataformas, se puede disminuir la inversión inicial de un negocio de comida. Para empezar no se requiere de un espacio físico para que las personas vayan a consumir, lo que da lugar a que los propietarios se enfoquen únicamente en la calidad de su producto y dar valor agregado a su oferta”

Estos famosos restaurantes virtuales han crecido gracias a la confianza de los consumidores en la tecnología, por eso Gutemberg está convencido de que debemos de ‘desaprender para poder reprogramar’ cualquier costumbre que queramos cambiar en nuestra vida y quizás en el camino podamos identificar nuevos proyectos innovadoras que cubran una necesidad emergente.

Pensar global y actuar local

Dos Santos nos compartió porque consideró interesante hablarnos de este tema “Uno de mis placeres en la vida es la comida, pero por mis múltiples ocupaciones muchas veces no tengo oportunidad de desplazarme a un lugar específico, por ello el tener cientos de opciones a un simple click me parece fabuloso. El cambio de conciencia en referencia al campo digital nos da como resultado que no necesitamos desplazarnos para seguir avanzando en nuestras metas, es pensar global y actuar local, en pocas palabras, todo está a nuestro alcance.” Finalizó Gutemberg Dos Santos.

