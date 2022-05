De acuerdo con la funcionaria estatal las desapariciones de jóvenes en Guanajuato son producto de la violencia sexual que sufren en su hogar

Guanajuato.- La mayoría de las desapariciones de mujeres adolescentes en el estado son consecuencia de la violencia sexual de las que son víctimas al interior de sus hogares, así lo aseguró Sophia Huett López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

“Hay que decirlo, que es muy doloroso (…) es que muchos de los casos derivan de un caso de violencia familiar o de algún tipo de componente que están ocurriendo, para no ahondar más y para no victimizar y para no entrar en temas sensibles, situaciones que están ocurriendo al interior de los hogares de violencia, que evidentemente esto provoca una reacción en las y los jóvenes, porque es en ambos casos, y que nos obliga a tomar medidas diferentes”.

Huett declaró que en cada uno de los casos se debe analizar las causas de una desaparición. Dijo que muchas de las jóvenes desaparecidas son entre 10 y 19 años. En el caso de los reportes hechos al 911, por cada mujer que se encuentra en calidad de desaparecida hay 3 hombres, “es decir, no es la mayoría de mujeres”.

Además dijo que aunque existen, son menos los casos en donde la desaparición de las mujeres está relacionada con la delincuencia organizada.

“Sin duda habrá casos y los hay también, pero evidentemente son los menos (…) la mayoría es por violencia familiar, es complicado hablarlo, es el tema de la violación que ha incrementado en el estado de Guanajuato”.

Hay más casos de violaciones al interior de la familia

La funcionaria estatal explicó que de acuerdo con estudios de INEGI, quienes cometen en más las violaciones, en primer lugar son los tíos, en segundo lugar alguna persona no familiar, que puede ser un vecino o un amigo de la familia, después los primos y aunque sí aparecen los padrastros, estos se ubicaron en los últimos lugares.

La funcionaria estatal dijo que una joven que deja su hogar tras ser víctima de violencia, en la calle se expone, “se vuelve vulnerable”.

“Una alerta Amber o una alerta Alba, nos preocupa muchísimo a todos porque tratamos de buscar en ese momento cuál es la historia detrás, porque en muchos de los casos nos toca atender directamente los casos, a veces hay familia que les cuesta trabajo decir, la verdad es que nos peleamos (…) cada caso es diferente y no se puede generalizar, pero sí hay un componente en cada uno de los casos”.

Trata de personas ¿posible causa?

A finales del año pasado, el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre reconoció que sí hay casos de desaparición de mujeres que están relacionados con el delito de trata de personas, pues dijo hubo dos víctimas que fueron engañadas a por medio de una oferta labora. “Lamentablemente sí tenemos un par de casos, en donde se le ofertaron a chicas y qué bueno que se pueda publicitar esto porque nos serviría para prevenir, en donde se ofertó trabajo a un par de chicas a efecto de ofertarles trabajo en otra entidad y en otro país y con ese motivo fueron atraías hacía un par de personas que luego incursionaron en este delito de trata de personas”.

Desde el año 2018, hasta el 31 de enero de este año, la Fiscalía General del Estado ( FGE ) ha abierto un total de 4 mil 791 carpetas de investigación por la desaparición de mujeres en Guanajuato.

De acuerdo con las cifras, en el 2018 se reportó la desaparición de mil 208 mujeres, y para el año 2019, la cifra aumentó a mil 237; en el 2020 se reportaron mil 125 mujeres desaparecidas en Guanajuato y la cifra fue casi igual el año pasado con un total de mil 124 carpetas de investigación iniciadas por este delito.

Insiste en investigar con perspectiva de género

Yulma Rocha insistió en la necesidad de que se investiguen dichas desapariciones con perspectiva de género, pues muchas de estas están relacionadas con la trata de personas. Así lo confirmó incluso el fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, en la reunión que sostuvo en diciembre pasado con diputados locales.

“El fiscal fue claro cuando yo lo cuestioné y dijo ‘sí están relacionados con la trata de personas’, hay que ver si las carpetas están relacionadas con este delito o cómo lo están encuadrando y a nivel nacional, la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la mayoría de las desapariciones los relacionó con la trata de personas”, sostuvo.

La diputada priista mencionó que el tema se focaliza en los municipios de León, Irapuato y Salamanca y que, aunque la FGE señala cifras de desaparición con un porcentaje alto de localización de mujeres y niñas, dichas cifras distan de lo que es reportado en medios de comunicación y principalmente de colectivos de familiares de personas desaparecidas.

FGEG tiene discrepancias en sus registros

El pasado 22 de marzo, La organización Causa en Común puso en duda la veracidad de las cifras que la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó en cuanto al número de víctimas de trata de personas en el último trienio, y en general, indicó que en diversos delitos podría haber subregistros a nivel nacional.

La asociación publicó su informe “Un país sin denuncia y probable manipulación y ocultamiento de información sobre inseguridad”, en el cual se incluyen posibles tipos o formas en que se presentan las “anomalías”, como puede ser, un número reducido de registros de delitos y caídas drásticas en la incidencia.

En el caso particular de Guanajuato, Causa en Común resaltó que hay discrepancias entre sus registros de víctimas de trata de personas y los de la Fiscalía.

En los últimos dos años la Fiscalía solo ha registrado cuatro personas víctimas de este delito, las cuatro en el 2020 y ninguna en el 2021, cuando la organización tiene documentadas al menos siete caos: seis en 2020 y una en 2021.

