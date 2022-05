Desde hace cuatro meses, la desaparición de Alexandra ha consternado a sus familiares, que esperan poderla encontrar sana y salva

León.- Hace una semana, Alexandra Velásquez Canchola cumplió 16 años de edad, pero sus padres no pudieron darle un abrazo para felicitarla y no hubo quien soplara las velas para pedir un deseo o abrir un regalo. Ella está desaparecida desde el pasado 22 de enero.

Sus padres, Juanita y Elías, así como su familia y amigos, la buscan, la esperan y piden a Dios que pronto toque la puerta de su hogar para terminar con el dolor y la angustia de no saber de ella.

Su papá contó a Periódico Correo que desde que denunciaron la desaparición a la Fiscalía General del Estado (FGE) no han tenido un solo avance en la carpeta de investigación. No hay pistas, no hay nada.

El pasado 26 de abril realizaron una comida para celebrar su cumpleaños número 16.

“Estuvimos su mamá, sus hermanas y yo en una comida (…) hubo un momento en donde lloramos y nos acordamos de ella. Ay Dios… es una niña muy tierna… ama los animales como no te imaginas, las cuida y los protege, les da de comer en la calle, les pone comida y agua, si yo te contará… pero bueno, no está con nosotros ahorita y espero que este bien”, contó con la voz entrecortada su padre.

Así ocurrió la desaparición de Alexandra

Fue el pasado 22 de enero por la tarde cuando Alexandra, aún con 15 años de edad, salió de la colonia Paseo de la Fragua hacía la colonia Palermo. Dijo a su familia que iría con unos amigos a la Feria Estatal de León, pero ya no volvió.

Su padre no logró obtener más información sobre con quién estuvo o que ruta tomó y si alcanzó a estar en la Feria o no. Para ellos, son pistas que no han logrado tener.

“No se llevó nada, ni una mochila o algo que indicara que no volvería. Es más, dejó 700 pesos en su cuarto y solo se vistió para ir un rato a la Feria”, comentó su padre.

Desde ese día sus padres no han sentido el apoyo de las autoridades, pues el fiscal encargado del caso le comentó que tiene al menos 30 investigaciones por desaparición a su cargo.

“La Fiscalía nunca me habló. Te juro que si yo no voy a buscarlos para presionarlos ellos no me hablan para nada. Tengo un asesor jurídico, la licenciada Lourdes, que de verdad le hablo y nunca está, siempre está en otro estado, municipio o de vacaciones o incapacitada porque está enferma”, explicó.

Pese a todo, sigue en la incansable búsqueda de su hija porque es agonizante no saber dónde está y si está bien. Por eso aprovechó y le mandó un mensaje:

“Realmente la amamos. Toda su familia está realmente consternada por no tenerla y nos hace falta, es un miembro muy importante en la familia y te amamos”.

