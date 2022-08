‘No más desaparecidos en fosas de Guanajuato’ es la exigencia de buscadoras en el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada

Nayeli García

Irapuato .- “No aceptamos más personas desaparecidas en fosas”, señalaron Colectivos de Búsqueda en el marco del Día Internacional de las víctimas de desaparición forzada. Además, acusaron que las autoridades les han quedado mucho a deber, desde la fiscalía hasta los organismos protectores de Derechos Humanos.

Lee también: Falta de apoyo no detendrá a buscadoras; colectivos conmemoran a sus desaparecidos

El colectivo ‘Hasta Encontrarte’ marchó por las calles de Irapuato para recordar a sus familiares desaparecidos. Reprocharon que las cifras oficiales no son reales, pues diariamente ellos reciben reportes de personas desaparecidas que no cuadran con las presentadas por las autoridades gubernamentales.

Exigieron la renuncia del fiscal Carlos Zamarripa pues aunque presume tener tecnología insuperable, ellos no están encontrando a los desaparecidos. Los sobrevivientes de la desaparición regresan a casas por sus familiares y los colectivos, no por las autoridades que no están buscando a nadie.

Manifestaron también su preocupación ante la desaparición de niños y niñas. Dijeron que se sabe que existe una red importante de trata de personas en el estado y los niños pueden ser víctimas de este delito.

También lee: ONU reconoce entorno de violencia para familiares de desaparecidos en Guanajuato

Hicieron referencia al caso de Juan David, el pequeño de once años desaparecido en Irapuato. Este es un claro ejemplo de las violaciones a los derechos humanos de la niñez y la falta de apoyo de las autoridades.

La marcha inició en el Parque Irekua hasta la Presidencia Municipal de Irapuato.

Te puede interesar:

LC