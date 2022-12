“Se aprende a vivir, pero nunca lo superas. Es algo para lo que no estás preparado y que nunca imaginaste que te podía pasar”, platicó Leonor

Luz Zárate

Celaya.- Como cada año, los rostros de sólo algunas de todas las personas desaparecidas se hacen visibles en el centro de la ciudad.

La tarde-noche del martes, familiares de personas desaparecidas colocaron alrededor del kiosco ubicado en el Jardín Principal los rostros de 80 mujeres y hombres que busca el colectivo Proyecto de Búsqueda. Previo a este acto asistieron a una misa en el Templo de la Merced, donde pidieron porque regresen a casa.

El año pasado, previo a Navidad colocaron carteles con los rostros de las personas desaparecidas pero en la fachada de la Presidencia. Esta vez el escenario es el Jardín Principal frente a palacio municipal.

Como si se tratara de una galería o una sala de exhibición, decenas de personas que pasan por el sitio se detienen, ven cada uno de los rostros de las personas que son buscadas por sus familias e imaginan su historia.

“Cada vez son más desaparecidos. Cada día nos enteramos que sí ya se llevaron a alguien, que si no aparece tal persona y las autoridades no hacen nada. Sabrá Dios las razones por las que se los llevaron, pero no imagino estar en los zapatos de sus madres o de sus hijos”, expresó Claudia Torres.

Fotos: Martín Rodríguez

Buscan visibilizar el problema de las desapariciones

Cada uno de los desaparecidos tiene una historia diferente. Lo que los une es que sus familiares los buscan desde aquel día que no volvieron a casa. A partir de ahí muchos se unen a colectivos de personas desaparecidas.

Hoy sus fotografías lucen acompañadas con sus características, rasgos físicos y lo último que se supo de ellos.

Los rostros de los desaparecidos nuevamente se colocan en el corazón de la ciudad. Esto con la intención de que el fenómeno de las desapariciones sea más visible y los ciudadanos se den cuenta que es una realidad que a cualquiera le puede pasar. Así lo relató una integrante del Colectivo Proyecto de Búsqueda.

Pero también tienen la esperanza de que los ciudadanos que se acercan a observar los rostros tengan información sobre sus familiares y les ayuden con alguna pista para saber dónde están.

El Colectivo Proyecto de Búsqueda es integrado por 120 familias que buscan a 135 personas.

Relataron que al día pueden llegar a tener hasta seis reportes de desaparición.

Fotos: Martín Rodríguez

“Cada día se sufre el dolor de que no están”

Para los familiares de los desaparecidos, todos los días son difíciles, pero de manera muy particular durante las fiestas navideñas y de Fin de Año. Y es que para muchos son días de reflexión, pues añoran que sus seres queridos aparezcan.

“Nunca te acostumbras a no tenerlos. Todos los días nace una nueva esperanza, pero también cada día se sufre el dolor de que no están. Se aprende a vivir, pero nunca lo superas, es algo para lo que no estás preparado y que tal vez nunca te imaginaste que a ti te podía pasar. Hay gente que tiene una idea errónea de que los desaparecidos andaban en malos pasos o que en algo estaban y por eso se los llevaron y no es así. Mi sobrina sólo vino a pasar la pandemia a la ciudad y desapareció”, dijo Leonor.

Ahí, alrededor del kiosco, los ciudadanos que se detenían a apreciar los rostros platicaban entre sí. Se imaginan lo difícil que es no saber nada de un familiar y el tormento que debe ser el vivir cada día sin noticias de sus esposos, padres, madres, hijas o hijos o amigos. Otros reflexionaban que en una ciudad como Celaya, a cualquier familia le puede pasar que sus seres queridos desaparezcan.

En Guanajuato desaparecieron tres mil 520 personas en 2022, cifra que incrementó seis veces a comparación del 2018, cuando se contaban 621 casos. Irapuato, Celaya, León, Salamanca, Pénjamo, Abasolo, Acámbaro, Salvatierra, Silao y Villagrán son los municipios con más desapariciones.

Fotos: Martín Rodríguez

De acuerdo a los Colectivos de Búsqueda, la cifra negra de personas desaparecidas y cuyos familiares no denuncian, pudiera ser hasta cinco veces más de las cifras oficiales.

