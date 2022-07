Decenas de fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas forman parte de la imagen urbana de Guanajuato Capital, en sus principales calles

María José Soto Pallares

Guanajuato.-Jessica, Aide, Eva, Marisela, Alejandra y muchas, pero muchas más, tapizan algunas de las calles de Guanajuato Capital. Desde hace meses e incluso años están desaparecidas. Ahora sus fichas del Protocolo ALBA se funden entre otros carteles y anuncios en la imagen urbana. Pero hay quienes las buscan y no se rendirán hasta encontrarlas.

Eva Jayme Martínez, de 25 años de edad, desapareció el 14 de marzo del 2021 en León cuando salió de su domicilio. Vestía una blusa de tirantes, de licra en color azul rey. En su ficha, se describe que tiene tatuajes en tinta negra: uno en el pecho, a la altura del hombro derecho que dice “JAYME” en letra cursiva.

Activación de Protocolo ALBA Guanajuato de Norma Eva Jayme Martìnez de 25 años, de León, Guanajuato.

¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/IiO2BVjy5A — Protocolo ALBA Guanajuato (@PALBA_gto) June 4, 2021

Lee también:

Del lado izquierdo tiene tatuado su otro apellido, “MARTÍNEZ”, también en letra cursiva. En el antebrazo derecho tiene la leyenda “MI FAMILI”, junto a un rosario… Su ficha apareció por primera vez el 3 de junio del 2021 en las redes sociales de Protocolo ALBA Guanajuato.

Desde entonces nadie sabe su paradero y su estado de salud. Sin embargo, su familia no ha dejado de buscarla. La historia de Eva, es parte de un recopilatorio que se encuentra pegado en las calles de Sopeña, El Campanero, Sangre de Cristo, Cantarranas, Manuel Doblado; entre otras calles y callejones de la zona centro de Guanajuato Capital.

Desaparecidas en Guanajuato Capital Foto: María José Soto

Cubren la capital con mujeres desaparecidas

Según los comentarios de comerciantes y vecinos de la zona, hace un mes un grupo de personas tapizaron la vía pública con las fichas de Protocolos ALBA que siguen activos, como el caso de Eva.

Lo anterior, para visibilizar la desaparición de mujeres en Guanajuato y para tratar de dar con su paradero.

“No, no fue el 8 de marzo, ni en las pasadas manifestaciones. Fue hace como un mes más o menos, pegaron las fichas y pues nosotros no las hemos quitado por si sirve de algo (…) No me han preguntado por ellas, hasta parece que la gente ni se da cuenta”, dijo la empleada de un café.

1 de 8

Las fichas se han convertido en un componente más de la imagen urbana de la ciudad, pues conviven con grafitis y anuncios publicitarios. Incluso en El Campanero, que se ha convertido en un espacio de protesta pública, muchas de las decenas de fichas han sido arrancadas o les han escrito otro tipo de leyenda.

Mujeres se convierten en el blanco de la desaparición forzada

El pasado 14 de junio, Correo publicó que de acuerdo a las cifras emitidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) del 31 de marzo del 2020 al 15 de abril del 2022 en el estado de Guanajuato se han activado 2 mil 334 carpetas de investigación por desaparición forzada de mujeres, violencia de género y feminicidio.

Desaparecidas en Guanajuato Capital Foto: María José Soto

De estas mujeres reportadas como víctimas de desaparición forzada han localizado al 89.11% (2 mil 79) mujeres de las cuales el 98.34% (2 mil 44) fueron encontradas con vida y muertas el 1.66% (35 mujeres)

Atarjea ‘sin desapariciones forzadas’

De los 46 municipios del estado, dentro del periodo 31 marzo 2020-15 de abril 22, únicamente en Atarjea no se ha activado ni una vez el Protocolo Alba en Guanajuato por desaparición forzada de mujeres, mientras que en el resto de municipios al menos una vez ha sucedido.

Las ciudades con mayor número de casos son León, Irapuato, Celaya, Guanajuato y Salamanca.

MJSP