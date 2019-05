Desaparecen tres hombres en Salamanca

La Fiscalía informó que ya se abrieron las carpetas de investigación correspondientes para poder dar con el paradero de Óscar, Jesús Gonzalo y Ramón González

Redacción

Salamanca.- Como desaparecidos fueron reportados 3 hombres que fueron vistos por última vez en la ciudad, los casos son seguidos por la agencia de investigación para dar con el paradero de los ausentes.

A través de varios comunicados la instancia mencionada informó que los adscritos a ella continúan con la búsqueda de los tres varones, quienes fueron reportados como desaparecidos ante el ministerio público, autoridad que solicitó el apoyo a la ciudadanía para localizarlos.

En el primer caso se trata de Oscar Javier Almanza Araiza se encuentra como no localizado y se desconoce su paradero.

En el segundo hecho Ramón González Serrano desapareció desde el día 18 de mayo que lo vio su esposa y hasta el momento no han sabido nada de él. Sus familiares indicaron que últimamente tomaba mucho.

La última vez que lo vieron vestía un pantalón de color negro, playera gris y una chamarra azul.

El tercer hombre desaparecido Jesús Gonzalo Álvarez Mendoza. Sus familiares argumentaron que la última vez que se le vio vestía un overol tipo militar además que no consume bebidas alcohólicas, no fuma y no se drogaba.

La fiscalía general del estado pide a la ciudadanía a colaborar con la autoridad investigadora proporcionando información útil que lleve a la localización de estas tres personas.