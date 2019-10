Desaparecen fabricantes de ropa

Los pocos que sobreviven enfrentan dificultades para vender; empresarios que pertenecían al extinto Grupo Textil Guanajuato coincidieron en que la fabricación de suéteres va a la baja, así como la confección de tela

Luis Telles

Moroleón.- De los 360 empresarios de ropa en tejido de punto que se tenían registrados hace 10 años, ya solo quedan unos 80 industriales que siguen fabricando ropa de calidad, diseño, colorido y a buen precio, pero cada día van a la baja y con tendencia a cerrar sus fábricas, porque ya no hay clientes, pues los absorbieron los chinos.

Empresarios que pertenecían al extinto Grupo Textil Guanajuato (GTG), coincidieron en que la fabricación de suéteres va ‘totalmente’ a la baja y en la confección de tela también se ven en dificultades, porque para poder llegar a las tiendas departamentales, o por catálogo, se requiere tener una calidad excelente, una infraestructura revisada por el comprador, a los trabajadores asegurados, estar dados de alta en Hacienda, para que les quieran comprar.

Agregaron que además tienen que aceptar los precios que les ponen, muy por debajo del comercial y, además pagan a los 3 o 6 meses.

Explicaron que en Chiconcuac y Zapotlanejo comercian sólo ropa china; los compradores de Villa Hidalgo, Mixcalco y Aguascalientes ya no acuden a Moroleón, sólo unos pocos de Monterrey. Los compradores fuertes se han ido a la industria asiática.

Moisés Gutiérrez quien fuera dirigente del GTG señaló que, les dicen que una solución son los Encuentros de Negocios, pero no lo son porque traen a los representantes de las mismas tiendas que ellos visitaron, “ya cuando se van de aquí, ni siquiera te dan cita, hay quien te compra 36 prendas y quiere 4 meses para pagarte, en el puro flete perdiste. En la tienda departamental si no se vende la ropa, te rebajan, si no entregas a tiempo, te multan, la industria esta sacrificada por todos lados”, comentó.

Dijo que, años atrás tenían proyectos para sacar adelante la industria, principalmente para llegar al consumidor final con los productos que fabrican a precios competitivos, “uno de ellos, era la creación de un proyecto de proveeduría, a donde lleguen directamente los hilos, telas para la fabricación de nuestras prendas y, con ello quitarnos el sobre precio, para salir más baratos al mercado”, recordó.

Destacó que, para poder llegar al consumidor final, que es al que necesitan, no al mayorista, ni al revendedor, se tenía el plan para abrir diez tiendas en las principales plazas dónde se vendía la ropa de Moroleón; dos en Monterrey, dos en Guadalajara, dos en Chiconcuac, y una en Villa Hidalgo, Mixcalco, Zapotlanejo y en Aguascalientes, “los únicos que iban a poder surtir esas tiendas, eran los fabricantes o confeccionistas de tela de Moroleón y Uriangato”.

Finalmente dijo que, la situación es difícil, durante el de fin de año, no tiene buenas ventas; el empresario reducirá su taller al 50% en enero, porque no puede con los gastos fiscales ni las prestaciones, “entonces tengo que reducir mi planta productiva al 50%, si no tengo un buen cierre de año”, concluyó.

