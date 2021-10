Jazmín Castro

León.- El gobierno municipal encabezado por Alejandra Gutiérrez Campos, desapareció 140 plazas en diferentes áreas, incluyendo la figura del City Manager, ahora se convierte en la Dirección de Gestión Gubernamental.

Durante la Sesión de Ayuntamiento, fue el síndico José Arturo Sánchez Castellanos quien dio a conocer que se ahorrarán con esta reestructura 36 millones 684 mil 600 pesos, “eso es lo que los leoneses quieren oír”, enfatizó.

Lo anterior, ante los reclamos de la fracción de Morena porque presuntamente no fueron consultados y sus propuestas ignoradas, los ánimos subieron de tono entre la regidora Gabriela Echeverria y la alcaldesa quien ya no le permitió hablar, de inmediato intervino el síndico Sánchez Castellanos, quien expresó que como oposición no se trata de oponerse a ciertas modificaciones, sino lo más importante generar los ahorros que tanto se requieren.

“Se trata de hacer más con menos, (…) tenemos que tomar acciones que a veces son duras y dolorosas, pero tenemos que adelgazar el aparato administrativo y seguir dando a los ciudadanos la mejor calidad de los servicios”, expresó.

Recortan 80 plazas de la SSPL

Por lo anterior, el síndico arrojó los números para dar a conocer qué tanto impacto tendrá en las arcas municipales, dijo que en la dirección de Comunicación se recortaron 17 plazas, en la Dirección de Gestión Gubernamental -antes Administrador de Servicios- fueron dos plazas.

En la Secretaría de Reactivación Económica (antes Dirección de Economía) se quitaron 28 plazas, en la Secretaría de Fortalecimiento Social (Dirección de Desarrollo Social fusionada con Desarrollo Rural) liquidaron a 26 personas, mientras que, en la Secretaría de Seguridad Pública, ahora Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, despidieron a 80 personas.

En Tesorería Municipal bajaron 06 plazas y en Dirección General de Desarrollo Institucional recortaron otras 09, sin embargo, donde incrementaron las plazas fue en Vinculación y Atención a los leoneses.

