Desaparece otra vez una joven villagrense

Su papá relató que la menor regresó de la escuela y fue a trabajar a una paletería, fue alrededor de las 14:00 horas que Bibiana salió y no regresó; “iba a Cortazar en una camioneta roja”

Redacción

Villagrán.- Otra joven más villagrense desaparece, esto la tarde de este jueves cuando Bibiana de 17 años estaba en su horario laboral.

El padre de la menor relató que su hija regresó de la escuela con normalidad para después dirigirse a su trabajo, sin embargo fue alrededor de las 14:00 horas que la villagrense salió de la paletería donde labora y no regreso.

“Vi la publicación de la joven Karla que había desaparecido como a las 7:30 u 8:00 y le dije a mi hijo que fuera a la paletería y le dijera a su hermana que no se viniera hasta que su hermano o yo fuéramos a recogerla” dijo Alejandro, papá de Bibiana.

Poco después que el hermano de la menor salió a buscarla regreso al darse cuenta que Bibiana no se encontraba en la paletería por lo que de inmediato le aviso a su papá.

Posteriormente su papá regresó al lugar donde trabaja su hija y al cuestionar a la compañera de trabajo de Bibiana le comentó que alrededor de las 14:00 horas salió de la paletería diciéndole que ahorita regresaba que iba a Cortazar.

“Me dijo su compañera de mi hija, no se señor donde esté solo me dijo que iba a Cortazar pero no me dijo a que o si ya no regresaría, solo vi una camioneta roja donde se iba”, expresó.

Así mismo comentó el señor Alejandro que se esperó a que cerrarán la paletería con la esperanza de que regresara su hija, sin embargo esto nunca sucedió.

Si tienes alguna información del paradero de Bibiana, no dudes en comunicarte a los números de emergencia.

También te podría interesar: