Desaparece otra jovencita en Irapuato

Nayeli García

Irapuato.- La Contraloría Municipal de Irapuato inició una investigación por supuestas irregularidades en el cobro de los baños públicos de tres mercados municipales, en donde los encargados no reportaban la totalidad de los ingresos.

Aunque desde hace más de un año, los baños de los mercados públicos de Irapuato cuentan con rehiletes para el control de los ingresos municipales, la Contraloría Municipal recibió tres denuncias en donde usuarios señalaban que en los mercados Miguel Hidalgo, el Benito Juárez y en la Plaza del Comercio los encargados dejaban pasar a los usuarios son cobrar el acceso o bien cobraban pero no reportaban ese dinero a la administración.

De manera extraoficial se dio a conocer que tras una supervisión a estos espacios se confirmaron las denuncias ciudadanas, por lo que a finales del año pasado fueron iniciadas las investigaciones al respecto.

Colocarán cámaras de seguridad

La tesorera municipal, María Ernestina Hernández Guzmán comentó que en los baños públicos de los mercados se pretende colocar cámaras de seguridad que permitan supervisar ‘el corte’ diario de los ingresos por el cobro de los baños y con ello tener mayor control de los ingresos del municipio.

“Ahí lo que queremos es poner las cámaras y una de las cámaras esté bien enfocada a la hora que se hace el corte, y que se pueda ver en el teléfono o en las pantallas todo lo que está pasando, en el rehilete ya no dan boleto, automáticamente te dejan pasar, que no dejen pasar a personas que les cobren y que ese dinero no entre al municipio”, comentó.

Aclaró que ella no está acusando ni diciendo que alguien haya hecho mal manejo de los recursos de esa área, sólo se están tomando medidas preventivas e incluso para estar preparados para una auditoria, ya que éstas exigen que se tenga mayor control en donde las áreas que se maneja dinero.

Compartió que de los baños públicos se logran ingresos de al menos 2 millones y medio, por lo que valdría la pena invertir en equipo sofisticado para tener el control del mismo, pues incluso si llegará a costar el equipo 1.5 millones, se quedarían para posteriores administraciones.

“Yo no digo que la gente esté haciendo malos manejos, pero ya la misma auditoria exigen controles, sobretodo en donde se maneja dinero. Y si es la forma de llevar un control porque tampoco vamos a tener más personas cuidado porque nos va a salir más caro, la misma auditoria exige que en donde se manejan recursos se tengan controles establecidos”, puntualizó.