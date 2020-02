Desaparece otra jovencita, ahora en Celaya

Luz Zárate

Celaya.- El ordenamiento del comercio ambulante seguirá esperando, pues se prometió que en diciembre comenzaría a realizarse un análisis para ordenar a los vendedores de la ciudad y credencializar a todos para así tener certeza cuántos cuentan con permiso, pero no se lleva avance.

Juan Sotelo Vega, presidente de la Unión de Comerciantes Ambulantes y Semifijos de Celaya A.C., señaló que urge que se realice la foto credencialización y se ordene al comercio, pues aunque sabe que todos tienen la necesidad de trabajar, Fiscalización debería de poner orden.

“Hasta ahorita ha habido un trabajo tolerante por parte de Fiscalización, ha habido muchos puestos en la ciudad que no tienen permiso pero no han sido molestados. Con respecto a los que yo represento tengo todos los papeles en regla, pero hay otros que definitivamente no tienen permiso y eso está causando desorden en la ciudad, aún más del que ya había. Si pasas por el centro cada vez hay más que no cuentan con permiso”, señaló.

Necesitan regulación

Incluso los líderes que representan a los ambulantes señalaron que entienden que hay muchas personas que necesitan trabajar y ganar dinero para la manutención de su familia, pero coincidieron en que falta orden.

En el centro de la ciudad hay comerciantes ambulantes instalados por doquier y que trabajan sin permiso, y en contraste los que sí lo tienen, no está renovado debido a que la Dirección de Fiscalización no realizó el trámite en el presente año

La foto credencialización tiene como objetivo principal contar con un mejor control en las inspecciones que se realizan, además de conocer y certificar que los ambulantes operan dentro de la normativa de la ley.