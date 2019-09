Desaparece leonés en Estados Unidos luego de salir a caminar

La esposa del ingeniero en software manifestó que salió desde el pasado 5 de septiembre, solo se llevó su celular y las llaves de su casa

México.– El ciudadano mexicano Wilberth Ricardo de León Anaya, originario de León, Guanajuato, desapareció el jueves 5 de septiembre en la ciudad de Rochester Hills, Michigan, luego de aparentemente haber salido a realizar una caminata.

Su esposa, Cecilia Carrillo Preciado, señaló que De León Anaya trabaja para la empresa Continental como ingeniero de software y que ese día laboraba desde casa, además de que solía realizar caminatas en las inmediaciones del lugar.

“Me despido de él a las 11:30 am para ir a al voluntariado. Estando ahí a las 12:40 am, le envié un mensaje preguntándole qué se le antojaba de comer para llevar, el recibió esos mensajes, pero no me contestó”, relató Carrillo Preciado.

“Estuve asomándome por la ventana para verlo regresar, pero eso nunca pasó. A las 3:00 pm, le llamo al esposo de mi prima, Javier, para decirle que Wil se había salido sin ninguna de sus pertenencias más que con su celular y las llaves de la casa. A las 4 pm, vuelvo a llamarle para decirle que no había regresado y era muy raro porque él no sale a caminar tanto tiempo”, explicó.

“Nosotros estamos viviendo en Estados Unidos porque la compañía Continental, para la que trabaja mi esposo, nos reubicó aquí en Michigan. Tenemos visa de trabajo, somos buenos ciudadanos, me siento frustrada porque no me siento en este punto apoyada por las autoridades de Estados Unidos. Cada hora que pasa es tiempo perdido. Necesito de mi país, necesito de mi gente”, pidió.

Agencia Reforma tiene conocimiento de que funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del Gobierno del Estado de Guanajuato ya están enterados del caso.

Carrillo Preciado señaló que en EU han tenido acercamientos con las autoridades del Oakland County, y de México, han sostenido comunicación con Fernando González Saiffe, cónsul titular en Detroit.

De León Anaya y Carrillo Preciado radican en el complejo Lake Village, ubicado en la ciudad de Rochester Hills. La zona habitacional colinda con un camino para correr y andar en bicicleta llamado Clinton River Trail, y una pequeña zona boscosa.

Vecinos, compañeros y mexicanas que radican en la zona (agrupados en Facebook en ‘Mexicanas en Michigan’) han colaborado con familiares y amigos para buscar al ingeniero mexicano.

Any news about the disappearance of mr. Wilberth Ricardo de León Anaya. @RochPD pic.twitter.com/j3Wn8XiADV — manalvarado (@manalvarad0) September 8, 2019

Comentarios

