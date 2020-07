Desaparece joven de 17 años en Celaya

Luz Zárate

Celaya.- Aunque el uso de cubrebocas es obligatorio en Guanajuato e incluso se publicó el decreto en el Periódico Oficial del Estado, en Celaya no se impondrán multas económicas ni sanciones administrativas y mucho menos se les arrestaría a quienes no cumplan con la medida -tal como se ha hecho en otros municipios-.

El gobierno municipal le sigue apostando a la concientización de las personas, aun cuando en las calles hay personas que no usan cubre bocas a sabiendas que el nivel de contagios de coronavirus Covid-19 ha aumentado considerablemente. Hasta este miércoles se han presentado mil 1140 casos confirmados y 101 muertes.

El Director Jurídico de la presidencia, Mauricio Huezo Arreguín, señaló que se le apuesta más a la concientización de los ciudadanos que a un régimen sancionador.

Destacó que aunque sí podrían multar y arrestar a quienes desobedezcan la medida sanitaria para evitar contagios del nuevo coronavirus, se concluyó que no se impondrán medidas más enérgicas, pues en las instalaciones de barandilla no se tiene un espacio adecuado para arrestar a quienes no cumplan, y por el contrario se generarían más contagios.

“El cubre bocas aminora el contagio, jurídicamente sí se puede multar o arrestar, pero no lo vemos por la cuestión de las multas, sí lo podemos hacer porque son medidas extraordinarias, tenemos que hacer lo que sea necesario para evitar los contagios y proteger a la ciudadanía, pero en las mesas de discusión sobre el tema algunos de los regidores manifestaban que era complicado porque no toda la gente tiene el poder adquisitivo para estar comprando un cubre bocas diario”, señaló el funcionario.

Y respecto a una posible detención de quien no cumpla con la medida de portar cubre bocas, Huezo Arreguín, señaló que eso sería aún más contraproducente.

“No podemos ponerlo como multa o un arresto, porque sí se podría hacer, pero tampoco es conveniente, nos decían los doctores si los llevas arrestados a barandilla vas a tener unos niveles de contagio más impresionantes, el tema es recomendarles a las personas que sea obligatorio. No queremos un régimen sancionador, nos estamos yendo más por la concientización como un estado protector de la salud”, indicó.

El Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, publicó en sus redes sociales que si todos los ciudadanos usaran cubre bocas en 15 días los contagios reducirían.

Celaya ocupa el tercer lugar en contagios a nivel estatal y segundo en defunciones, sólo después de León con 6 mil 312 casos confirmados de coronavirus y 333 muertes; mientras que Irapuato tiene mil 588 pacientes que tienen la enfermedad y 76 personas perdieron la vida; y Celaya con mil 140 enfermos de Covid19 y 101 fallecidos.

