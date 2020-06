“Desaparece” escultura ‘La Diosa de la Victoria’ de pasillo de la Alameda

Luz Zárate

Celaya.- “La Diosa de la Victoria”, una escultura que estaba en uno de los pasillos de la Alameda, desapareció del pedestal donde estaba colocada sin que nadie se diera cuenta y sin que hasta el momento se conozca cómo fue que pasó.

Al parecer fue un robo realizado por varias personas y tuvieron que utilizar una camioneta para su traslado, pues mide poco más de metro y medio de altura y es pesada.

Las autoridades municipales se percataron del robo apenas el pasado jueves y el viernes interpusieron la denuncia en el Ministerio Público.

Sin embargo, los trabajadores de limpieza y jardineros del parque platicaron que la estatua tiene alrededor de dos meses desaparecida, pero pensaron que se la habían llevado para darle mantenimiento. Fue hasta hace dos días que las autoridades se dieron cuenta porque estaban fumigando el parque y se acercaron a ellos a preguntarles si sabían que había pasado con la Diosa de la Victoria.

Dijo un empleado municipal: “Un día llegamos en la mañana y ya no estaba, pero pensamos que se la habían llevado para limpiarla o arreglarla, hasta el jueves que vinieron a fumigar y nos preguntaron que dónde estaba la estatua, les dijimos que ya tenía como dos meses que no estaba pero no se nos hizo raro, pensamos que la estaban arreglando hasta ahora que vinieron las autoridades y dijeron que se la robaron. Ya hasta nuestros jebfes nos dijeron que nos van a investigar, si eso ya tiene semanas y además eso debió de haberse hecho en la noche porque nadie se dio cuenta y debieron usar una camioneta y mucha gente porque está pesada”.

Incluso los comerciantes de la zona platicaron que no se habían dado cuenta del robo hasta el pasado jueves que personal de salud y servicios municipales estaban fumigando el parque, pero nadie vio qué pasó con la escultura.

En este parque había 8 esculturas, una en cada pasillo de la Alameda, pero con el paso del tiempo y las distintas administraciones municipales desaparecieron 5 sin que nadie conozca su paradero. Quedaban tres, hasta que sorpresivamente también se llevaron la “Diosa de la Victoria” y actualmente sólo quedan dos.

Las esculturas las adquirió el municipio a principios del siglo XX y en ese entonces estaban colocadas en el jardín Perfecto I. Aranda, en las inmediaciones de la Bola del Agua y alrededor del Jardín Principal, pero en 1977 se refundieron y se colocaron nuevas estatuas en la Alameda Hidalgo.

